Релиз Tiny Core Linux 8.0

Команда Tiny Core анонсировала выход новой версии легковесного дистрибутива Tiny Core Linux 8.0. Быстрая работа ОС обеспечена тем, что система полностью загружается в память, при этом для работы требует всего 48 МБ RAM.



Основное нововведение версии 8.0 - это переход на ядро 4.8 и, соответственно, более широкая поддержка нового железа. Так же обновлены busybox (1.25.1), glibc (2.24), gcc (6.2.0), e2fsprogs (1.43.3) и util-linux (2.28.2).



Доступны ISO-образы для платформ x86 и x86_64. Размеры дистрибутивов: 11 МБ с командной строкой; 16 МБ с flwm (32-бит); 116 МБ с набором пакетов и оболочек (flwm, JWM, IceWM, Fluxbox, Hackedbox, Openbox); 25 МБ - TinyCorePure64 (flwm).

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