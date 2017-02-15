Появилась новая свободная ОС. Не Linux.

В сети появился образ первой рабочей версии ToaruOS – операционной системы, написанной с нуля группой независимых разработчиков. По словам создателей, ToaruOS 1.0 стабильна и готова к использованию. Сама система написана на Си, ее собственные графические приложения – на Python 3.6. В ToaruOS уже портированы многие привычные программы, в том числе известные игры.

История создания

ToaruOS 1.0 была представлена на сайте проекта разработчиком Кевином Лэнджем (Kevin Lange), который сообщил, что команда более чем из 10 человек трудилась над ее созданием 6 лет. Создатели предупреждают, что система является «любительской», поэтому в ней может присутствовать некоторая нестабильность, кроме того, она подойдет не для всех целей. Однако в целом они характеризуют версию ToaruOS 1.0 как стабильную.

Лэндж сообщает, что изначально ToaruOS была его учебным проектом в Иллинойсском университете, потом стала хобби. Само название ToaruOS было взято из японского языка и примерно переводится как «Некоторая ОС». По словам Лэнджа, последние несколько месяцев перед релизом стали важным периодом в разработке: был добавлен динамический компоновщик, набор компиляторов GCC обновлен с версии 4.6 до 6.3, получила развитие пользовательская экосистема языка Python.

Система не основывается на ядре Linux – она писалась с нуля по аналогии с Unix. ToaruOS написана на языке Си, в ее основе лежит модульное ядро. При создании пакетного менеджера, PDF-ридера, графического редактора и некоторых других приложений использовался язык Python 3.6. Система распространяется на условиях лицензии BSD.

Подробнее: http://www.cnews.ru/news/top/2017-02-14_vypushchena_novaya_os_ne_linux

Исходники: https://github.com/klange/toaruos/releases/tag/v1.0.0

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