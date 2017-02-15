Вышел GParted 0.28.0. GParted — это редактор дисковых разделов, основанный на GNU parted, с графическим интерфейсом, позволяющий выполнять все типовые операции с разделами, такие как форматирование, изменение размеров, создание таблицы разделов и т.д.

Главной особенностью новой версии стала частичная поддержка зашифрованных файловых систем LUKS. GParted 0.28.0 не может создавать, открывать или закрывать LUKS-разделы, но может манипулировать файловыми системами в них. Отдельным замечанием разработчики предупреждают, что в случае работы с зашифрованными данными особенно важно позаботиться о резервных копиях.

Также теперь GParted может детектировать файловые системы типа iso9660, помимо этого в новой версии присутствуют исправления ошибок и обновления переводов интерфейса.

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