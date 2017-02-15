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Выпуск NixNote 2 — неофициального клиента Evernote

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Evernote — веб-сервис и набор программного обеспечения для создания и хранения заметок. В качестве заметки может выступать фрагмент форматированного текста, веб-страница целиком, фотография, аудиофайл или рукописная запись. Заметки можно сортировать по блокнотам, присваивать им метки, редактировать и экспортировать. Официального клиента для Linux не существует.

Первая версия NixNote, ранее известная под именем Nevernote, была написана на Java. За последние три года NixNote 2 полностью переписан на C++ с использованием фреймворка Qt, что позволило существенно снизить потребление памяти и ускорить работу программы. Установка Java теперь требуется лишь в том случае, если пользователю необходимо шифрование заметок.

Основные изменения:

  • Поддержка напоминаний.
  • Захват изображения с веб-камеры.
  • Открытие заметки для редактирования в новом окне.
  • Синхронизация заметок, общих с другими пользователями.
  • Шифрование (только текст, шифрование изображений и вложений не поддерживается).
  • Прикрепление и открепление заметок.
  • Диалоговое окно для добавления различных escape-последовательностей HTML (&lt, &amp и подобных).
  • История заметок (необходим премиум-аккаунт Evernote).
  • Возможность открывать и закрывать блокноты.
  • Изменение цвета заголовков и фона заметок.
  • Отправка заметок по электронной почте.
  • Импорт файлов формата .enex (Evernote extract files).
  • Создание резервных копий, восстановление, импорт и экспорт в файлы формата .nnex (NixNote extract files).
  • Проверка правописания.
  • Большие и сложные заметки загружаются быстрее. Создание превьюшек тоже ускорено.
  • Синхронизация ускорилась и потребляет меньше ресурсов. Кроме того, она научилась корректно возобновляться после прерывания.
  • Возможность работы через прокси.
  • Множество мелких изменений и исправленных ошибок.

Для загрузки доступны пакеты в форматах .deb и .rpm (32- и 64-битные), а также готовый ебилд. Желающие могут опробовать сборки с Qt4. Версия для Windows пока находится в стадии беты. Исходный код распространяется под лицензией GNU GPL2+.

>>> Подробности

Версия для Windows пока находится в стадии беты.

Зачем?

Желающие могут опробовать сборки с Qt4

раньше искал клиент, даже пробовал geeknote, но как-то не взлетело. В итоге evernote просто стал не нужен, а официального клиента для linux так и нет.

conformist ★★ ()
Open Source