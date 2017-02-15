Выпуск NixNote 2 — неофициального клиента Evernote

Evernote — веб-сервис и набор программного обеспечения для создания и хранения заметок. В качестве заметки может выступать фрагмент форматированного текста, веб-страница целиком, фотография, аудиофайл или рукописная запись. Заметки можно сортировать по блокнотам, присваивать им метки, редактировать и экспортировать. Официального клиента для Linux не существует.

Первая версия NixNote, ранее известная под именем Nevernote, была написана на Java. За последние три года NixNote 2 полностью переписан на C++ с использованием фреймворка Qt, что позволило существенно снизить потребление памяти и ускорить работу программы. Установка Java теперь требуется лишь в том случае, если пользователю необходимо шифрование заметок.

Основные изменения:

Поддержка напоминаний.

Захват изображения с веб-камеры.

Открытие заметки для редактирования в новом окне.

Синхронизация заметок, общих с другими пользователями.

Шифрование (только текст, шифрование изображений и вложений не поддерживается).

Прикрепление и открепление заметок.

Диалоговое окно для добавления различных escape-последовательностей HTML (<, & и подобных).

История заметок (необходим премиум-аккаунт Evernote).

Возможность открывать и закрывать блокноты.

Изменение цвета заголовков и фона заметок.

Отправка заметок по электронной почте.

Импорт файлов формата .enex (Evernote extract files).

Создание резервных копий, восстановление, импорт и экспорт в файлы формата .nnex (NixNote extract files).

Проверка правописания.

Большие и сложные заметки загружаются быстрее. Создание превьюшек тоже ускорено.

Синхронизация ускорилась и потребляет меньше ресурсов. Кроме того, она научилась корректно возобновляться после прерывания.

Возможность работы через прокси.

Множество мелких изменений и исправленных ошибок. Для загрузки доступны пакеты в форматах .deb и .rpm (32- и 64-битные), а также готовый ебилд. Желающие могут опробовать сборки с Qt4. Версия для Windows пока находится в стадии беты. Исходный код распространяется под лицензией GNU GPL2+.

>>> Подробности