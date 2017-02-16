Scilab 6.0.0

15 февраля вышла новая стабильная версия Scilab, открытого пакета для численных расчётов (распространяется по лицензии CeCILL, совместимой с GPL). Scilab и его модули расширения позволяют решать широкий круг задач математического моделирования, оптимизации, статистики, разработки и анализа систем управления, обработки сигналов и других. Этот релиз открывает шестое семейство версий на смену пятому, начатому в 2008 году.

Наиболее кардинальные изменения произошли в ядре пакета. Улучшено управление памятью (теперь общий размер переменных ограничен только памятью компьютера), поддержка формата HDF5, гиперматриц, 64-битных целых чисел. В модулях на C++ теперь можно объявлять пользовательские типы данных. Изменился также парсер языка Scilab. Грамматика стала более строгой и предсказуемой, улучшена обработка ошибок и совместимость с Matlab.

Появился консольный отладчик, позволяющий управлять точками останова, запускать выполнение скрипта с остановкой при ошибках, выполнять скрипт шаг за шагом и т. д. Добавлен профайлер и анализатор покрытия, создающий HTML-отчёт о времени, затраченном на выполнение каждой функции. Статический анализатор кода может обнаруживать потенциально наиболее опасные участки в скриптах.

Xcos, графический редактор динамических систем, распространяемый совместно с Scilab, также получил ряд преимуществ в скорости и эффективности после переработки ядра пакета.

В графический интерфейс пакета был добавлен компонент Newsfeed, отображающий новости сообщества.

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