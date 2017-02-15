Krita 3.1.2

Представлена новая версия Krita — растрового графического редактора для художников и иллюстраторов.

Основные изменения

В средства для создания анимации добавлена поддержка звука. Помимо этого, теперь имеется возможность импортировать звуковые файлы в форматах WAV, MP3, OGG, FLAC и синхронизировать звуковой ряд с анимацией. В диалог рендеринга добавлена опция для включения звука при экспорте результата. На данный момент средства для работы со звуком пока отнесены к экспериментальным возможностям и не включены в состав appimage для GNU/Linux.

В настройках появилась опция для включения HiDPI. Добавлена возможность снятия выделения одним нажатием на любой инструмент выделения областей.

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