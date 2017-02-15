LINUX.ORG.RU
НовостиМультимедиа

Krita 3.1.2

 


1

2

Представлена новая версия Krita — растрового графического редактора для художников и иллюстраторов.

Основные изменения

В средства для создания анимации добавлена поддержка звука. Помимо этого, теперь имеется возможность импортировать звуковые файлы в форматах WAV, MP3, OGG, FLAC и синхронизировать звуковой ряд с анимацией. В диалог рендеринга добавлена опция для включения звука при экспорте результата. На данный момент средства для работы со звуком пока отнесены к экспериментальным возможностям и не включены в состав appimage для GNU/Linux.

В настройках появилась опция для включения HiDPI. Добавлена возможность снятия выделения одним нажатием на любой инструмент выделения областей.

>>> Подробности

Ответ на: комментарий от TooPar

Увы и ах. Скачал, попробовал – кисти как тормозили, так и тормозят. Люто и бешено. Самые обычные, простые кисти.

Шестиядерный Phenom II x6, 8gb ОЗУ, nvidia 1 gb.

Я понимаю, что параметры скромные. Но неужели этого мало для простой кисточки? Фтопку криту. Ни один растровый редактор так не тормозит у меня.

rechnick ()
Ответ на: комментарий от rechnick

Что там тормозит у тебя креакл? У меня стоят акварельные кисти не тормозят при 1000Px размера и полной заливке, а у тебя тормозит. Инстанс превью тоже отрабатывает как надо. Ну ты креакл.

anonymous ()

В средства для создания анимации добавлена поддержка звука, помимо этого, теперь пользователь имеет возможность импортировать звуковые файлы в форматах WAV, MP3, OGG, FLAC и синхронизировать звуковой ряд с анимацией.

То есть, вместо редактора ориентированного на рисование, они решили сделать огроменный говнокомбайн, который будет всё из рук вон плохо делать? Ну ок. Всяким васянам, которые недомультики клепают, сойдёт. Но на профессиональном применении можно смело ставить крест.

Quasar ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Quasar

То есть, вместо редактора ориентированного на рисование, они решили сделать огроменный говнокомбайн, который будет всё из рук вон плохо делать? Ну ок. Всяким васянам, которые недомультики клепают, сойдёт. Но на профессиональном применении можно смело ставить крест.

Нет, тролль, программа четко разделена на модули. Просто появился новый модуль анимации и работы со звуком. Благодаря чему я, например, смог отказаться от Adobe Flash, в котором рисовал мультики еще с бородатых нулевых.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от Quasar

То есть, вместо редактора ориентированного на рисование, они решили сделать огроменный говнокомбайн, который будет всё из рук вон плохо делать?

Ты им пользовался?

AP ★★★★★ ()

Парад релизов растровых графических редакторов?

1 февраля 2017 — GIMP 2.8.20
1 февраля 2017 — Krita 3.1.2
7 февраля 2017 — AzPainter 2.0.1

Кто еще «не пришел на парад»?

atsym ★★ ()
Ответ на: комментарий от Gary

Gary> Я так понимаю ты заполнил кучу багрепортов про это?

Конечно нет. Зачем тратить силы на написание багрепортов для очередного ненужнизма? Ведь есть GIMP, Synfig Studio, Audacity, MyPaint, и ещё дофига пакетов, которые решают те же задачи, но стабильно и удобно.

Quasar ★★★★★ ()

... Krita — растрового графического редактора ...

В средства для создания анимации добавлена поддержка звука ... В диалог рендеринга ...

O_O

kirill_rrr ★★★★ ()
Мультимедиа