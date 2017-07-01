Релиз Hugin-2017.0.0

Hugin — набор программ, предназначенный для сшивки панорам, преобразования проекций, создания HDR-изображений. Построен вокруг библиотеки libpano из проекта panotools, но значительно расширяет её функциональность. Включает в себя графический пользовательский интерфейс, менеджер пакетной обработки и ряд утилит командной строки.
Основные изменения с версии 2016.2.0:
- В пользовательском интерфейсе переработан предпросмотр результата в режиме HDR.
- В списках исходных изображений на вкладках геометрической и фотометрической оптимизации для выбора оптимизируемых параметров теперь используются чекбоксы.
- Для Linux и macOS подсказка отображается средствами wxWidgets.
- На вкладке стичера выводятся размеры и соотношение сторон панорамы.
- Обещаны «several fixes» в фотометрическом оптимизаторе и обработке пере/недоэкспонированных пикселов при создании HDR-изображений.
- Исправлена ошибка, приводящая к потере не сохранённых изменений в текущем проекте при открытии другого проекта через меню недавних.
- Исправлена ошибка, приводящая к падению при удалении масок исходного изображения.