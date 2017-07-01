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Релиз Hugin-2017.0.0

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Hugin — набор программ, предназначенный для сшивки панорам, преобразования проекций, создания HDR-изображений. Построен вокруг библиотеки libpano из проекта panotools, но значительно расширяет её функциональность. Включает в себя графический пользовательский интерфейс, менеджер пакетной обработки и ряд утилит командной строки.

Основные изменения с версии 2016.2.0:

  • В пользовательском интерфейсе переработан предпросмотр результата в режиме HDR.
  • В списках исходных изображений на вкладках геометрической и фотометрической оптимизации для выбора оптимизируемых параметров теперь используются чекбоксы.
  • Для Linux и macOS подсказка отображается средствами wxWidgets.
  • На вкладке стичера выводятся размеры и соотношение сторон панорамы.
  • Обещаны «several fixes» в фотометрическом оптимизаторе и обработке пере/недоэкспонированных пикселов при создании HDR-изображений.
  • Исправлена ошибка, приводящая к потере не сохранённых изменений в текущем проекте при открытии другого проекта через меню недавних.
  • Исправлена ошибка, приводящая к падению при удалении масок исходного изображения.

>>> Примечания к выпуску (en)

В пользовательском интерфейсе переработан предпросмотр результата в режиме HDR (по мне, так стало только хуже).

В списках исходных изображений на вкладках геометрической и фотометрической оптимизации для выбора оптимизируемых параметров теперь используются чекбоксы (стало удобнее, однако возможность менять параметры сразу для всех выбранных изображений в эту версию похоже не вошла).

Обещаны «several fixes» в фотометрическом оптимизаторе и обработке пере/недоэкспонированных пикселов при создании HDR-изображений (не заметил).

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