Релиз Hugin-2017.0.0

В пользовательском интерфейсе переработан предпросмотр результата в режиме HDR (по мне, так стало только хуже).



В списках исходных изображений на вкладках геометрической и фотометрической оптимизации для выбора оптимизируемых параметров теперь используются чекбоксы (стало удобнее, однако возможность менять параметры сразу для всех выбранных изображений в эту версию похоже не вошла).



Обещаны «several fixes» в фотометрическом оптимизаторе и обработке пере/недоэкспонированных пикселов при создании HDR-изображений (не заметил).



В том, что ты заметил или не заметил, нет новости. Лучше это писать в комментариях (можно сразу же первым комментарием, если очень хочется), например цитируя то, к чему относится комментарий в скобках.