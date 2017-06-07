Ежедневные сборки Ubuntu переведены на GNOME

Почему не вытягивали? Очень даже вытягивали. Unity 7 уменя работает без проблем, и будет работать в 16.04 еще долго. Для меня это лучшее DE для ноутбука из всего, что есть под линуксом. Удобно без мыши (не только хоткеи с подсказками но и HUD), красиво, не кривые анимации. Гному еще долго до уровня Юнити. Может когдато и допилят, не знаю.

anonymous ( 07.06.2017 16:02:32 )