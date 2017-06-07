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НовостиUbuntu Linux

Ежедневные сборки Ubuntu переведены на GNOME

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В ежедневных сборках Ubuntu теперь по умолчанию используется GNOME Shell. Из поставки также убраны пакеты и приложения, специфичные для Unity. Версия Nautilus синхронизирована с версией GNOME. В качестве дисплейного менеджера используется LightDM с двумя сеансами, один из которых использует X11, а другой — Wayland; классический рабочий стол, применяемый в RHEL 7, а также входящий в состав Fedora начиная с 21, в поставку не входит. Интеграция с Amazon убрана, вместо неё оставлен ярлык, открывающий сайт Amazon в браузере.

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Обожаю такие новости. Всю неадекватную элиту ЛОРа притягивают :) Лично я новостью доволен. GNOME и KDE - самые лучшие и юзабельные окружения, ИМХО.

Sunderland93 ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от q0tw4

А я за силу мысли, которая сама будет открывать приложения, но тогда не станет срача по поводу DE, того единственного на чём держится линукс, хм, а мысль интересная, линукс ненужен!

anonymous ()
Ответ на: комментарий от Ros

Почему не вытягивали? Очень даже вытягивали. Unity 7 уменя работает без проблем, и будет работать в 16.04 еще долго. Для меня это лучшее DE для ноутбука из всего, что есть под линуксом. Удобно без мыши (не только хоткеи с подсказками но и HUD), красиво, не кривые анимации. Гному еще долго до уровня Юнити. Может когдато и допилят, не знаю.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Да тут весь линукс копыта откинул, когда перешёл на systemd.
весь линукс ... systemd

Больше 70-ти дистрибутивов на systemd не переходили. Включая LFS, Gentoo, Slackware, Crux,... и т.д.

saahriktu ★★★★ ()

Не вижу причин для печали, окромя глобал меню.

Вообще, жду либ для легкой сборки композиторов, чтобы плавно нормальный тайлинг подтянулся и прочие человеконенавистные технологии.

nihirash ()

Объективно - KDE говно. И будет говном либо пока не перейдет на GTK, либо пока большинство вменяемых и нужных программ не перейдут на Qt.

Дрочево когда стоят Кеды и приходится тянуть за собой еще пол-гнома из-за dependency hell - не нужно.

А вообще моя мечта - чтобы наконец внедрили единый стандарт наименований виджетов и годную систему линковки с фреймворками: button(x,y,name) - и все. Захочу буду рисовать этот баттон Qt-шкой, захочу - GTK, захочу вообще нах на Паскакале нарисую через rectangle(x,y,x+200,y+24).

Превратили этими фреймворками ОС в монструозного урода :(

vblats ()
Ответ на: комментарий от vblats

Дрочево когда стоят Кеды и приходится тянуть за собой еще пол-гнома из-за dependency hell - не нужно.

Да всем похер на занятые гигабайты на накопителе, кроме невротиков и мамкиных оптимизаторов.

alexferman ()
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Ubuntu Linux