Ежедневные сборки Ubuntu переведены на GNOME

В ежедневных сборках Ubuntu теперь по умолчанию используется GNOME Shell. Из поставки также убраны пакеты и приложения, специфичные для Unity. Версия Nautilus синхронизирована с версией GNOME. В качестве дисплейного менеджера используется LightDM с двумя сеансами, один из которых использует X11, а другой — Wayland; классический рабочий стол, применяемый в RHEL 7, а также входящий в состав Fedora начиная с 21, в поставку не входит. Интеграция с Amazon убрана, вместо неё оставлен ярлык, открывающий сайт Amazon в браузере.
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