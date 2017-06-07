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DevConf::Storage 17 июня в Москве: MySQL 8, Postgres NoSQL, Tarantool Винил, CockroachDB, ClickHouse

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17 июня в Москве, Измайлово пройдёт конференция Devconf::Storage.

Доклад Олега Бартунова, разработчика PostgreSQL, будет посвящён преимуществам данной СУБД перед MongoDB при работе с JSON, а доклад его коллеги, Ивана Панченко, будет о том, как писать для Postgres на Perl, Python и JavaScript.

Антон Околелов расскажет, как перейти с MySQL на PostgreSQL, а Алексей Копытов — почему сервис Uber сделал как раз наоборот.

Дмитрий Ленев и Игорь Ильин из команды MySQL обсудят новые возможности своего продукта: оконные функции, улучшение INFORMATION_SCHEMA и индексов, NOWAIT в SELECT, групповую репликацию и многое другое.

Константин Осипов, разработчик Tarantool, проведёт даклад об LSM-деревьях и проблемах их эффективной реализации.

Виталий Левченко вместе с Даниилом Подольским расскажут про CockroachDB. Докладчики поразмышляют о честности географически распределённых транзакций, новом облачном хранилище Google Spanner и Golang.

>>> Подробности

Константин Осипов проводит углубленный экскурс в логово своего питомца Tarantool

Да когда ж они эту дрянь закопают? Из года в год на все конференции пихают, а оно никак не сдохнет.

PPP328 ()

Пьяному ежу понятно что Postgres лучше MongoDb. Postgres стабильная проверенная БД а монга глючная поделка в которой нихера нет даже транзакций и foreign keys, лучше в файлы писать и искать по ним грепом. MySQL сдохнет наконец или нет, всё никак не закопают этот отстой.

iluha16 ()

Очень странно, что не выступают представители ключевых игроков этого сегмента рынка - Oracle, Microsoft? Похоже российский рынок им уже до лампочки?

anonymous ()
Ответ на: комментарий от iluha16

Пьяному ежу понятно что Postgres лучше блокнотик. Postgres стабильная проверенная БД а блокнотик глючная поделка в которой нихера нет даже транзакций и foreign keys, лучше в файлы писать и искать по ним грепом. Записная книжка сдохнет наконец или нет, всё никак не закопают этот отстой.

melkor217 ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от melkor217

Пьяному ежу понятно что шлюхи гораздо лучше чем жена. Со шлюхой реализовать свои тайные, самые неприличные транзакции фантазии гораздо проще, чем с женой. Плати деньги и получай, что хочешь.

anonymous ()

Алексей Копытов расскажет почему Uber сделал точно наоборот, и ушел с Postgres на MySQL

Пьяному ежу понятно, что в связи с разгорающимся секс-скандалом.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Пьяному ежу понятно что винда лучше линукса. Винда стабильная проверенная ОС а линукс глючная поделка в которой нихера нет даже игорей и нормального DE, лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Линупс сдохнет наконец или нет, всё никак не закопают этот отстой.

hiend ()
Ответ на: комментарий от hiend

Пьяному ежу понятно что винда хуже линукса. Линукс стабильная проверенная ОС а виндоус глючная поделка в которой дохера всего есть - вирусы, глючки, синие экраны смерти и прочие сбои. Если сдохнет линукс упадёт большинство сетевых сервисов а потом сдохнет его форк андроид и сдохнет большинство телефонов. А винда это так детишкам в видео игры поиграть да и то полезней игры на свежем воздухе. Винда сдохнет наконец или нет, всё никак не закопают этот отстой.

iluha16 ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Пьяному ежу понятно что надо выбирать жену которая согласна на все тайные и самые неприличные транзакции а не тратить деньги на шлюх и лечение от венерических заболеваний.

iluha16 ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Очень странно, что не выступают представители ключевых игроков этого сегмента рынка - Oracle, Microsoft? Похоже российский рынок им уже до лампочки?

Может они сами уже всем до лампочки со своей проприетарщиной. Если и есть у них какие то преимущества то требуются они в единичных случаях а postgres не стоит на месте и продолжает развиваться становясь всё лучше.

iluha16 ()
Ответ на: комментарий от iluha16

Если и есть у них какие то преимущества то требуются они в единичных случаях

1C на СУБД MSSQL работает примерно в 1,5 быстрее, чем на PostgreSQL.

http://efsol.ru/articles/performance-1s-postgre-ms-sql.html

1С в россии - это не единичный случай!

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Очень странно, что не выступают представители ключевых игроков этого сегмента рынка - Oracle, Microsoft? Похоже российский рынок им уже до лампочки?

Пьяному ежу понятно, что Oracle в России после вот этого мало что светит. Хотя это очень по-нашему - сначала пропихали его во все крупнейшие госслужбы, а теперь начинаем чесать репу, что же делать дальше. Про Microsoft там тоже есть, но с Windows так просто не спрыгнешь, а с их СУБД шансы есть, она всё-таки не настолько сильно проникла повсюду.

hobbit ★★★★★ ()
Последнее исправление: hobbit (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от anonymous

1C на СУБД MSSQL работает примерно в 1,5 быстрее, чем на PostgreSQL.

Видите ли, там тестирование проводилось с настройками по умолчанию (а в PostgreSQL они рассчитаны на очень слабое железо, в отличие от MS SQL), т.о. все эти результаты --- чушь. :(

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Ты слегка опоздал, сексуальная революция закончилась, девушки сейчас становятся более строгими и серьёзными (ну за исключением тех, кто сразу пошёл вразнос - пить-курить-залетать-потом-мужа-искать, но таких в жёны брать фу, это естественный отбор).

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

другие тесты есть? если нет - слив засчитан.

Какой ещё «cлив»? Я всего лишь указал на то, что результаты этих тестов --- ерунда, и на их основании делать вывод о сравнительной производительности так же обоснованно, как и на основании погоды на Марсе.

anonymous ()
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