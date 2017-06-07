DevConf::Storage 17 июня в Москве: MySQL 8, Postgres NoSQL, Tarantool Винил, CockroachDB, ClickHouse

17 июня в Москве, Измайлово пройдёт конференция Devconf::Storage.

Доклад Олега Бартунова, разработчика PostgreSQL, будет посвящён преимуществам данной СУБД перед MongoDB при работе с JSON, а доклад его коллеги, Ивана Панченко, будет о том, как писать для Postgres на Perl, Python и JavaScript.

Антон Околелов расскажет, как перейти с MySQL на PostgreSQL, а Алексей Копытов — почему сервис Uber сделал как раз наоборот.

Дмитрий Ленев и Игорь Ильин из команды MySQL обсудят новые возможности своего продукта: оконные функции, улучшение INFORMATION_SCHEMA и индексов, NOWAIT в SELECT, групповую репликацию и многое другое.

Константин Осипов, разработчик Tarantool, проведёт даклад об LSM-деревьях и проблемах их эффективной реализации.

Виталий Левченко вместе с Даниилом Подольским расскажут про CockroachDB. Докладчики поразмышляют о честности географически распределённых транзакций, новом облачном хранилище Google Spanner и Golang.