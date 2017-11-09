QCAD 3.19.0

Выпущена новая версия свободной двухмерной САПР QCAD и ее коммерческой версии.



Главным новшеством коммерческой редакции этой версии стала возможность создавать видовые экраны (viewports) для размещения фрагментов чертежей на печатном листе в заданном пользователем масштабе.



Кроме того:

добавлено конвертирование выбранных сплайнов в дуговые сегменты при создании полилинии;



добавлена возможность указать произвольный шаблон как используемый по умолчанию при создании нового четежа;



реализовано запоминание настроек печати для каждого блока и пространства печати;



состояние развёрнутости/свёрнутости вложенных слоёв теперь пишется в файл;



в QCAD/CAM добавлен постпроцессор DXF с настраиваемыми параметрами обработки и корректной записью в файл пути режущего устройства.

В свободной редакции улучшена производительность при работе со сложными чертежами (где много блоков), включен свободный шрифт osifont (с кириллическими глифами), внесены разные мелкие улучшения.



Планов переносить функции работы с видовыми экранами в свободную версию у разработчика QCAD нет.

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