LINUX.ORG.RU
НовостиИнтернет

12 июля 170 организаций провели акцию в защиту сетевого нейтралитета

 , , , ,


0

2

Сетевой нейтралитет предписывает провайдерам не делать различия между трафиком по каким-либо признакам, т. е., например, не брать плату за доступ к определённым сайтам и не ограничивать скорость передачи определённых типов данных. Этот принцип пытается отменить FCC.

12 июля 170 организаций, включая Amazon, Reddit и Netflix, устроили акцию в защиту сетевого нейтралитета. К

В подобной акции в 2012 году участвовали Google и Wikipedia; тогда удалось остановить два акта, направленных на ограничение свободы в Сети: SOPA и PIPA.

>>> Подробности

★★★★★

Проверено: Shaman007 ()

В наше время загонять на 1/7 суши про вред ограничений сетевого нейтралитета — это как рассказывать о пагубном влиянии переутомления на потенцию коту, которого хозяева уже кастрировали. Бесполезно, поздно и вызывает только горькую усмешку.
Впрочем, зато теперь идеи злобного FCC нам не страшны. Зрада!

dogbert ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от O02eg

Netflix особенно, ага :D

P.S. Да и вообще сетевой нейтралитет важнее отсутствия DRM. И то и другое плохо, но масштабы разные. Просто нас пока это мало касается (хотя вон про тариф с бесплатной аськой уже что-то было недавно).

Psych218 ★★★★★ ()
Последнее исправление: Psych218 (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от Psych218

Netflix особенно, ага :D

Я об этом и говорю. Собственно, и борются они не за сетевой нейтралитет, а за регуляцию Интернета со стороны FCC под лозунгами сетевого нейтралитета.

O02eg ★★★★★ ()
Интернет