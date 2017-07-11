12 июля 170 организаций провели акцию в защиту сетевого нейтралитета

Сетевой нейтралитет предписывает провайдерам не делать различия между трафиком по каким-либо признакам, т. е., например, не брать плату за доступ к определённым сайтам и не ограничивать скорость передачи определённых типов данных. Этот принцип пытается отменить FCC.

12 июля 170 организаций, включая Amazon, Reddit и Netflix, устроили акцию в защиту сетевого нейтралитета. К

В подобной акции в 2012 году участвовали Google и Wikipedia; тогда удалось остановить два акта, направленных на ограничение свободы в Сети: SOPA и PIPA.

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