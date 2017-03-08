Свободная 2D-аркада Starfighter 1.7

Вышла новая версия свободной 2D аркады Starfighter — 1.7. Starfighter представляет собой игру о космических сражениях в стиле shoot 'em up, в которой игроку предоставлена возможность участвовать в различных миссиях (иногда совместно с союзниками), обновлять оборудование и вооружение на своём корабле и открывать новые корабли, сражаться с боссами и т. д. Starfigter распространяется под свободными лицензиями: так, код лицензирован под GPLv3+, часть медиа-данных же находится в общественном достоянии, часть распространяется на условиях различных свободных лицензий Creative Commons.

В новой версии была оптимизирована кодовая база, также были внесены исправления в систему сборки (в частности, вместо используемого ранее написанного вручную Makefile'а теперь используются Autotools, с которым пришли новые возможности: например, теперь стало возможным сборка игры без поддержки звука). Добавлена версия для Windows.

Помимо этого, были внесены изменения и в геймплей, направленные на корретировку баланса. Например, теперь стоимость временного апгрейда плазмы не добавляется к стоимости постоянного апгрейда, что позволит игроку сохранить средства; также теперь ограничен уровень предметов, выбрасываемых с убитых противников, и некоторые другие изменения.

И, конечно же, были внесены исправления в интерфейс и исправлены некоторые ошибки. Так, в этой версии исправлена ошибка при удалении файлов сохранений, а также ошибка, при которой звуковое сопровождение продолжало играть после завершения миссии, и несколько других ошибок. Что же касается интерфейса, то начиная с этой версии возможен полноценный запуск игры в полноэкранном режиме вместо «windowed fullscreen»; кроме того, был удалён вступительный текст, а в главное меню добавлен пункт «Credits» («Об авторах»).