Pidgin 2.12.0

Жабер и не откапывали. Хрень для маргиналов. Ну, на крайний случай, использования внутри компании.



Про аську:

Сам офигеваю до сих пор. У нас девчонки из логистики вовсю ею пользуются. Просто учетки еще со времен ее расцвета. У их коллег с кем переписываются - тоже есть. А зачем чинить то, что работает. Вот в аське и сидят. Ретро.