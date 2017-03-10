Состоялся релиз программы для мгновенного обмена сообщениями с поддержкой множества протоколов — Pidgin 2.12.0.
Основные изменения:
- Удалена поддержка Facebook XMPP-аккаунта (возможность удалена из Facebook, плагин для нового протокола доступен здесь), Yahoo! (старая версия протокола не поддерживается с августа 2016 года, новую версию поддерживают сторонние разработчики), MSN, MySpaceIM и Mxit (разработка прекращена).
- Исправлена уязвимость под номером CVE-2017-2640.
- Восстановлена работоспособность AIM.
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