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Pidgin 2.12.0

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Состоялся релиз программы для мгновенного обмена сообщениями с поддержкой множества протоколов — Pidgin 2.12.0.

Основные изменения:

  • Удалена поддержка Facebook XMPP-аккаунта (возможность удалена из Facebook, плагин для нового протокола доступен здесь), Yahoo! (старая версия протокола не поддерживается с августа 2016 года, новую версию поддерживают сторонние разработчики), MSN, MySpaceIM и Mxit (разработка прекращена).
  • Исправлена уязвимость под номером CVE-2017-2640.
  • Восстановлена работоспособность AIM.

>>> Подробности

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Проверено: Shaman007 ()
Ответ на: комментарий от petrosyan

Жабер и не откапывали. Хрень для маргиналов. Ну, на крайний случай, использования внутри компании.

Про аську:
Сам офигеваю до сих пор. У нас девчонки из логистики вовсю ею пользуются. Просто учетки еще со времен ее расцвета. У их коллег с кем переписываются - тоже есть. А зачем чинить то, что работает. Вот в аське и сидят. Ретро.

dk- ()
Ответ на: комментарий от unanimous

С одной стороны - да, безусловно. С другой стороны - все эти 100500 жабер серверов меж собой по-разному глючат. И то, что вк\яндек их похоронили - тоже не в пользу жаббббера говорит.

dk- ()
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