Вышел в свет релиз Tails 3.0.

The Amnesic Incognito Live System или Tails — дистрибутив Linux на основе Debian, созданный для обеспечения приватности и анонимности. Является продолжением развития ОС Incognito. Все исходящие соединения заворачиваются в анонимную сеть Tor, а все неанонимные блокируются. Система предназначена для загрузки с LiveCD или LiveUSB и не оставляет следов на машине, где использовалась. Проект Tor является главным спонсором Tails. Операционная система рекомендована к использованию «Фондом свободной прессы», а также использовалась Эдвардом Сноуденом для разоблачения PRISM.

Tails 3.0 основан на базе Debian 9 (Stretch). Выпуск содержит обновленную процедуру запуска и остановки ОС, множественные улучшения рабочего окружения, улучшения безопасности и крупные обновления для многих программ.

Сообщество Tails тесно сотрудничает с Debian, помогая обнаруживать и исправлять проблемы безопасности.

В этом выпуске устранены многие проблемы безопасности, и пользователи должны обновить Tails как можно скорее.

Новые возможности Обновленная процедура запуска и завершения работы.

Tails Greeter — приложение для настройки Tails при запуске, было полностью переработано для удобства использования: все параметры доступны из одного окна, настройки языка и региона отображаются в первую очередь для вашей языковой группы.

Процедура выключения также была изменена, чтобы быть более надежной (устранены причины возможных сбоев на разных компьютерах с непредсказуемыми результатами). Теперь экран полностью черный, чтобы выглядеть менее подозрительным. С технической точки зрения, теперь используется функция свободной перезаписи памяти ядра Linux.

Рабочий стол теперь имеет черную тему среды Gnome по умолчанию. Улучшение безопасности Tails 3.0 работает только на 64-битных компьютерах. Снижение поддержки аппаратного обеспечения являлось тяжелым решением, но наличие 64-битной версии имеет важные преимущества в области безопасности и надежности. Например, для защиты от некоторых типов уязвимостей безопасности поддержка NX-бита является обязательной.

Обновление Tor Browser до версии 7.0 (основано на Firefox 52 ESR). Это решение является многопроцессорным и прокладывает путь к изолированной среде. Это должно усложнить использование уязвимостей в браузере. Основные обновления программного обеспечения Большинство включенных программ было обновлено в пакетной базе Debian 9, например: KeePassX с 0.4 до 2.0.3 (база паролей будет автоматически перенесена в новый формат KeePassX 2);

LibreOffice от 4.3.3 до 5.2.6;

Inkscape с 0.48.5 до 0.92.1;

Enigmail с 1.8.2 до 1.9.6;

MAT с 0.5.2 до 0.6.1;

Dasher с 4.11 до 5.0;

Git с 2.1.4 до 2.11.0. Модернизация и изменения Значок Pidgin был удален с верхней панели навигации и заменен всплывающими уведомлениями.

Icedove был переименован в Thunderbird, его первоначальное имя, наследующее это изменение от Debian.

Окно поиска и функция поиска адресной строки Unsafe Browser были удалены.

Удалена опция только для чтения постоянного хранилища. Она использовался очень немногими пользователями, это создавало путаницу и приводило к неожиданным проблемам. Исправлены проблемы Новый сервер отображения X.Org в Tails 3.0 должен работать на более новом графическом оборудовании.

Загрузка UEFI была исправлена ​​на некоторых машинах (ThinkPad X220).

На некоторых сетевых интерфейсах (TP-Link WN725N) исправлена процедура подмены MAC.

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