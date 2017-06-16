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Tails 3.0

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Вышел в свет релиз Tails 3.0.

The Amnesic Incognito Live System или Tails — дистрибутив Linux на основе Debian, созданный для обеспечения приватности и анонимности. Является продолжением развития ОС Incognito. Все исходящие соединения заворачиваются в анонимную сеть Tor, а все неанонимные блокируются. Система предназначена для загрузки с LiveCD или LiveUSB и не оставляет следов на машине, где использовалась. Проект Tor является главным спонсором Tails. Операционная система рекомендована к использованию «Фондом свободной прессы», а также использовалась Эдвардом Сноуденом для разоблачения PRISM.

Tails 3.0 основан на базе Debian 9 (Stretch). Выпуск содержит обновленную процедуру запуска и остановки ОС, множественные улучшения рабочего окружения, улучшения безопасности и крупные обновления для многих программ.

Сообщество Tails тесно сотрудничает с Debian, помогая обнаруживать и исправлять проблемы безопасности.

В этом выпуске устранены многие проблемы безопасности, и пользователи должны обновить Tails как можно скорее.

Новые возможности

  • Обновленная процедура запуска и завершения работы.
  • Tails Greeter — приложение для настройки Tails при запуске, было полностью переработано для удобства использования: все параметры доступны из одного окна, настройки языка и региона отображаются в первую очередь для вашей языковой группы.
  • Процедура выключения также была изменена, чтобы быть более надежной (устранены причины возможных сбоев на разных компьютерах с непредсказуемыми результатами). Теперь экран полностью черный, чтобы выглядеть менее подозрительным. С технической точки зрения, теперь используется функция свободной перезаписи памяти ядра Linux.
  • Рабочий стол теперь имеет черную тему среды Gnome по умолчанию.

Улучшение безопасности

  • Tails 3.0 работает только на 64-битных компьютерах. Снижение поддержки аппаратного обеспечения являлось тяжелым решением, но наличие 64-битной версии имеет важные преимущества в области безопасности и надежности. Например, для защиты от некоторых типов уязвимостей безопасности поддержка NX-бита является обязательной.
  • Обновление Tor Browser до версии 7.0 (основано на Firefox 52 ESR). Это решение является многопроцессорным и прокладывает путь к изолированной среде. Это должно усложнить использование уязвимостей в браузере.

Основные обновления программного обеспечения

Большинство включенных программ было обновлено в пакетной базе Debian 9, например:

  • KeePassX с 0.4 до 2.0.3 (база паролей будет автоматически перенесена в новый формат KeePassX 2);
  • LibreOffice от 4.3.3 до 5.2.6;
  • Inkscape с 0.48.5 до 0.92.1;
  • Enigmail с 1.8.2 до 1.9.6;
  • MAT с 0.5.2 до 0.6.1;
  • Dasher с 4.11 до 5.0;
  • Git с 2.1.4 до 2.11.0.

Модернизация и изменения

  • Значок Pidgin был удален с верхней панели навигации и заменен всплывающими уведомлениями.
  • Icedove был переименован в Thunderbird, его первоначальное имя, наследующее это изменение от Debian.
  • Окно поиска и функция поиска адресной строки Unsafe Browser были удалены.
  • Удалена опция только для чтения постоянного хранилища. Она использовался очень немногими пользователями, это создавало путаницу и приводило к неожиданным проблемам.

Исправлены проблемы

  • Новый сервер отображения X.Org в Tails 3.0 должен работать на более новом графическом оборудовании.
  • Загрузка UEFI была исправлена ​​на некоторых машинах (ThinkPad X220).
  • На некоторых сетевых интерфейсах (TP-Link WN725N) исправлена процедура подмены MAC.

>>> Подробности

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Проверено: Klymedy ()
Ответ на: комментарий от anonymous

А чем лучше защищать детей от фашистской цензуры?

Цензура это фигня. Тор в первую очередь защищает от мошенников, хулиганов, психопатов и прочих неадекватов и криминальных элементов.

Ну поставит цру выходную ноду, запишет в терайбайтный лог, что непонятно кто непонятно где зашел на сайт bigboobs.com.

И что дальше? Запустит многомиллионную спецоперацию лично под тебя? Пошлет шпионов к твоей мамке на работу и все ей расскажет?

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Тор в первую очередь защищает от мошенников, хулиганов, психопатов и прочих неадекватов и криминальных элементов.

Вы про эту защиту от приминальных элементов? http://wayawaytcl3k66fl.onion - сайт №1 по версии https://torify.me/blog/onion-sites-top-10.html

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

bigboobs.com

Прикольный сайт.

Ты запусти тор, сделай что нибудь не хорошее, например размести экстремистский материал. А потом выйди. Тебя через неделю накроют. Методом отбора. Сперва выйдут на провайдера, затем провайдер даст логи и по ним узнают МКД от куда шёл трафик через тор, и там методом отсеивания и обхода квартир тебя и накроют. Поможет только ноут и бесплатный вай-фай где нибудь в кафе.

Ramil ()
Последнее исправление: Ramil (всего исправлений: 3)
Ответ на: комментарий от anonymous

Если кто-то завел в гараже нарколабораторию, это не повод запрещать гаражи.

Его популярность говорит о том, что это не просто гараж, а целая сеть ГСК по всей стране.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Если кто-то завел в гараже нарколабораторию, это не повод запрещать гаражи.

А не было мысли, что этот ресурс создан и крышуется именно ФСКН с простой целью? Проще отслеживать потребителей и мелких посредников.
Наловишь таких с десяток в к-либо Сургуте, глядишь кто нить и на более крупного выведет.

drfaust ★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Ramil

Тебя через неделю накроют.

Один вон годами экстримзим постил и до сих пор постит, а дальше выходной ноды все равно не дошли. Даже основателя Silk Road кое-как через жопу выловили, ни как с тором несвязанную.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Его популярность говорит о том, что это не просто гараж, а целая сеть ГСК по всей стране.

Наркоту и в чемоданах возят, и мягких игрушках, и в призервативах. Давайте это все запретим теперь.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от drfaust

Проще отслеживать потребителей и мелких посредников.

Вот и пусть отслеживают, это их работа.

Старые некомпетентные чинуши хотят сидеть на жопе и ловить преступников мышкой. Так их пора отправить на пенсию и набрать профессионалов в области IT.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от Ramil

Ты запусти тор, сделай что нибудь не хорошее, например размести экстремистский материал. А потом выйди. Тебя через неделю накроют. Методом отбора. Сперва выйдут на провайдера, затем провайдер даст логи и по ним узнают МКД от куда шёл трафик через тор, и там методом отсеивания и обхода квартир тебя и накроют. Поможет только ноут и бесплатный вай-фай где нибудь в кафе.

+++

Nuzhen_tolko_lin ()
Безопасность