Команда Debian об аресте Дмитрия Богатова

Пресс-релиз команды Debian

Проект Debian обеспокоен тем, что один из участников Проекта, Дмитрий Богатов, был арестован российскими властями.

Дмитрий — преподаватель математики и активный участник Debian. В качестве сопровождающего Debian он участвовал в группе Debian Haskell, также он сопровождает несколько пакетов программ для командной строки и ряд системных инструментов.

Мы ожидаем дальнейшие подробности касательно его дела и надеемся, что оно будет справедливо рассмотрено, а все предусмотренные законом процедуры будут соблюдены.

При этом Проект Debian принял меры для обеспечения безопасности своих систем путём удаления ключей Дмитрия, поскольку они могли быть скомпрометированны.

Проект Debian благодарит Дмитрия за его отличную работу и стойкую преданность Debian и Свободному ПО. Мы надеемся, что он как можно скорее получит возможность вернуться к своей деятельности. Мы выражаем ему и его семье безоговорочную поддержку.