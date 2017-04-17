Стажировка в Digital Security

Компания Digital Security, специализирующаяся на анализе защищённости систем и исследованиях в области информационной безопасности, приглашает студентов и талантливых молодых людей, обладающих практическими знаниями и навыками в этой сфере, на стажировку.

Нужны стажёры в две большие команды: отдел анализа защищенности и отдел исследований (Исследовательский центр) в Санкт-Петербурге.

Во время стажировки предполагается работа в том числе со свободными проектами и их развитие. Например, один из стажёров помогал в разработке radare2 ― добавлял поддержку архитектуры микроконтроллера TMS 320LF2407.

Для тех, кто живёт в других городах: удалённо тоже можно, но локально всё же лучше.

О том, как это происходило в прошлом году, можно прочитать в статье на Habrahabr.