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Стажировка в Digital Security

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Компания Digital Security, специализирующаяся на анализе защищённости систем и исследованиях в области информационной безопасности, приглашает студентов и талантливых молодых людей, обладающих практическими знаниями и навыками в этой сфере, на стажировку.

Нужны стажёры в две большие команды: отдел анализа защищенности и отдел исследований (Исследовательский центр) в Санкт-Петербурге.

Во время стажировки предполагается работа в том числе со свободными проектами и их развитие. Например, один из стажёров помогал в разработке radare2 ― добавлял поддержку архитектуры микроконтроллера TMS 320LF2407.

Для тех, кто живёт в других городах: удалённо тоже можно, но локально всё же лучше.

О том, как это происходило в прошлом году, можно прочитать в статье на Habrahabr.

>>> Подробности

★☆☆☆☆

Проверено: Shaman007 ()
Ответ на: комментарий от entefeed

В job

Это не работа, это считай летняя школа для студентов, с возможностью пилить open source проекты, кушать яблоки с печеньками и учиться чему-то новому.

jollheef ★☆☆☆☆ ()
Последнее исправление: jollheef (всего исправлений: 1)

Сегодня реклама на главной, завтра предложишь скачать Браузер «Интернет», потому, что с ним можно кушать яблоки с печеньками и учиться чему-то новому.

shikata_ga_nai ()
Ответ на: комментарий от shikata_ga_nai

Сегодня реклама на главной

Давно распространение информации о стажировках для студентов стало чем-то плохим?

скачать Браузер «Интернет», потому, что с ним можно кушать яблоки с печеньками

Если бы установка браузера обеспечивала бы меня яблоками с печеньками, то я бы определенно задумался о его установке (если без подводных камней вроде продажи моих личных данных).

jollheef ★☆☆☆☆ ()
Ответ на: комментарий от entefeed

Если объяснишь мне причину того, почему подобная информация может быть плохой или не по теме (про GSOC же постят в новости, например), то я, возможно, изменю свое мнение.

jollheef ★☆☆☆☆ ()
Ответ на: комментарий от jollheef

Про гугл вообще постят каждый день, потому что гугл влияет на погоду и жизнь в этом нашем айти. А тут реклама ООО «Рога и Копыта», которая не преследует ничего кроме рекламы, но еще и прикидывается чем-то добрым и пушистым. Уровень рекламных блогов на хабре.

entefeed ()
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