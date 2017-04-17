LINUX.ORG.RU
НовостиKDE

Клон Unity на базе KDE

 ,


0

2

Проект Enjade представил клон Unity 7 на базе компонентов KDE. При этом, в начале планировалось создать форк Plasma 5.9, но авторы переменили свое решение и решили создать аналог Unity 7 на базе плазмоидов, дополнительных расширений и плагинов.

Авторы планируют воссоздать самые нужные возможности Unity 7: от Dash до глобального меню. В будущем планируется поддержка Wayland. Встроенный поиск включает в себя калькулятор, поиск в словарях, поиск программ и файлов, а также поиск в Google.

>>> Подробности



Проверено: JB ()

Если будет нормальное глобал меню - всеми руками за! А вот

В будущем планируется поддержка Wayland

Она там и так будет, они же просто набор плазмоидов пилить будут к плазме.

Sunderland93 ★★★★★ ()

При этом, в начале планировалось создать форк Plasma 5.9, но авторы переменили свое решение

И очень даже правильно поступили.

и решили создать аналог Unity 7 на базе плазмоидов, дополнительных расширений и плагинов

Надеюсь, патчи в апстрим тоже будут. (А как без них обойтись?)

sudopacman ★★★★★ ()

У них планы какие-то прямо как Road Map самой плазмы (как будто они это сами собираются делать). Ну, если будут помогать KDE, то я всеми нонечностями только за (бгг, как будто кому-то нужно мое одобрение).

// Мне кажется, что новость удалят по категории «новость о намерениях». Ибо кроме странички и пустого репо у ребят вообще ничего нет.

KennyMinigun ★★★★★ ()
Последнее исправление: KennyMinigun (всего исправлений: 1)

Клон Unity на базе KDE

Ну все, теперь Галерею можно считать источником принципиально новых DE. Чувак просто передвинул панельки и поставил пару плагинов!!!

anonymous ()

Встроенный поиск включает в себя калькулятор, поиск в словарях, поиск программ и файлов, а также поиск в Google.

Это перлы какие-то, а КДЕшный не умеет всего этого со времён четверокед? Чуваки просто открывают для себя мир возможностей кед, как тот, что гномпэйнт решил написать.

Chelobaka ★★★ ()
Ответ на: комментарий от sT331h0rs3

А клоны самой Ubuntu ещё не появлялись?

Как же приятно читать сообщения неравнодушных пользователей сообщества (прогрессивной и милосердной части человечества), которые беспокоятся по поводу клонов самой Ubuntu... :-)

anonymous ()

Этот проект задуман для тех неосиляторов KDE, которые не могут разместить панель быстрого запуска вертикально с левой стороны? Или там будут какие-то особые оригинальные наработки?

Desmond_Hume ★★★★ ()

Вот из-за этой фрагментации DE на GNU/Linux никогда не будет качественного решения для десктопного продукта.

Фрагментация тулкитов, графических библиотек, DE — зло.

Почему нельзя консолидироваться в одном качественном решении?

int13h ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Polugnom

Видимо, для этого, и необходима одна «политика партии», к примеру, как в Debian. 

Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдет,
И выйдет из него не дело, только мука.
int13h ★★★★★ ()
KDE