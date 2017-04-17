Клон Unity на базе KDE

Проект Enjade представил клон Unity 7 на базе компонентов KDE. При этом, в начале планировалось создать форк Plasma 5.9, но авторы переменили свое решение и решили создать аналог Unity 7 на базе плазмоидов, дополнительных расширений и плагинов.

Авторы планируют воссоздать самые нужные возможности Unity 7: от Dash до глобального меню. В будущем планируется поддержка Wayland. Встроенный поиск включает в себя калькулятор, поиск в словарях, поиск программ и файлов, а также поиск в Google.

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