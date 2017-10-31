Вышел новый Скайп для Линукс

Пользователям Линукс стала доступна последняя версия Скайп. Новый Скайп включает в себя новый дизайн, спроектированный с учетом нового поколения мобильного опыта, но и не забывая про классический десктоп. В поставку также включены новые смайлики, много градиентов и, конечно же, великолепный Electron.

К сожалению, некоторые функции, такие как показ экрана, не будут работать в Wayland, но будут работать в X11.

Минимальные системные требования:

64-битный Линукс

Процессор не ниже Pentium 4 с поддержкой SSE2 и SSE3

512 мегабайт оперативной памяти

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