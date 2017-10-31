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Вышел новый Скайп для Линукс

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Пользователям Линукс стала доступна последняя версия Скайп. Новый Скайп включает в себя новый дизайн, спроектированный с учетом нового поколения мобильного опыта, но и не забывая про классический десктоп. В поставку также включены новые смайлики, много градиентов и, конечно же, великолепный Electron.

К сожалению, некоторые функции, такие как показ экрана, не будут работать в Wayland, но будут работать в X11.

Минимальные системные требования:

  • 64-битный Линукс
  • Процессор не ниже Pentium 4 с поддержкой SSE2 и SSE3
  • 512 мегабайт оперативной памяти

>>> Подробности

anonymous

Проверено: Shaman007 ()

Новый Скайп в htop:

  PID VIRT   RES   SHR   S CPU%   TIME+  Command
28792 1744M  472M  266M  S  0.7  1:50.65 /usr/share/skypeforlinux/skypeforlinux
28747 1584M  115M  80604 S  0.0  0:22.10 /usr/share/skypeforlinux/skypeforlinux
28750 314M   28220 25468 S  0.0  0:00.01 /usr/share/skypeforlinux/skypeforlinux
28780 495M   119M  74032 S  0.0  0:15.47 /usr/share/skypeforlinux/skypeforlinux
anonymous ()
Ответ на: комментарий от Deady

delivers most of the great features of our next generation mobile experience but is specifically designed with desktop in mind

Я только посредник, не имею никакого отношения к тому что творится у сотрудников Майкрософт в голове.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от Waldo-de-Kard

Есть. Но при этом они в своем FAQ пишут «An Intel Pentium 4 processor or later that's SSE2 and SSE3 capable», таким образом создавая путаницу. По ссылке, которую я выше дал, как раз это обсуждается.

Kron4ek ()
Ответ на: комментарий от aegi

Понапишут всяких говен на электронах, которые потом жрут как гном. Гном тоже гогно.

Безотносительно того, что скайп говно, - лучше пусть будет софт на электроне, чем его не будет вовсе. Гном чем провинился вообще непонятно.

Clayman ()

Ну хоть в этой версии какой-никакой поиск в истории сообщений сделали.

А то же вообще позорище было.

Групповые звонки все еще не работают?

Dead ★★★★ ()

Славьте Microsoft линуксята, ибо в линукс такого не завезут никогда, уровень не тот, руки не такие, да всё не такое и не из того места, а на ядре далеко не уедешь)

anonymous ()

Линукс
Новый Скайп включает в себя новый дизайн
с учетом нового поколения мобильного опыта
великолепный Electron

ШТА?

Проверено: Shaman007

А, ну тогда ладно.

IceWindDale ()

Заметил, что с недавних пор rpm с их сайта не ставится на centos 7. Ругается на версию libstdcxx. Но поставить можно с --nodeps и таки вроде все работает. По крайней мере звонки, видео и чаты.

AVL2 ★★★★★ ()

64-битный Линукс
такие как показ экрана, не будут работать в Wayland,
512 мегабайт оперативной памяти
великолепный Electron.

Ты бы ещё консервных банок насобирал

Release ()
Проприетарное ПО