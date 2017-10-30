netdata v1.8.0

Без ненужной помпы чуть больше месяца назад состоялся релиз системы визуализации и мониторинга диагностической информации Netdata 1.8.0

Что это:

Это система сбора метрик (различные параметры вроде потребления CPU, памяти, сетевой нагрузки) и их отображения в браузере в максимально удобном виде.

Совместимо со statsd, написано автором firehol.

Демка доступна на https://my-netdata.io

Лицензия: GPLv3

Ключевые изменения:

исправлено несколько ошибок в конфигурации slave-master

улучшен мониторинг контейнеров

автоматическая установка netdata.service при обновлении

новые плагины

улучшения в поане стабильности и поддержки statsd

и ещё куча разного добра...

От себя: случайно увидел сие на железке, присланной клиентом и охренел! Оно офигенно быстрое!! До этого работал с ELK и graphana и привык к тормозам. Оно очень маленькое - помещается на встроенную железку с дохлым армом. И оно из коробки отлично выглядит - можно бежать показывать менеджерам и требовать прибавку к зарплате пока они челюсть с пола пободрать не успели.

Народ тоже оценил, и написал такую прорву плагинов для мониторинга всего и вся, что читая вики на https://github.com/firehol/netdata/wiki я охренел повторно.

>>> Подробности