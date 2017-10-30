netdata v1.8.0

Без ненужной помпы чуть больше месяца назад состоялся релиз системы визуализации и мониторинга диагностической информации Netdata 1.8.0
Что это:
Это система сбора метрик (различные параметры вроде потребления CPU, памяти, сетевой нагрузки) и их отображения в браузере в максимально удобном виде.
Совместимо со statsd, написано автором firehol.
Демка доступна на https://my-netdata.io
Лицензия: GPLv3
Ключевые изменения:
- исправлено несколько ошибок в конфигурации slave-master
- улучшен мониторинг контейнеров
- автоматическая установка netdata.service при обновлении
- новые плагины
- улучшения в поане стабильности и поддержки statsd
- и ещё куча разного добра...
От себя: случайно увидел сие на железке, присланной клиентом и охренел! Оно офигенно быстрое!! До этого работал с ELK и graphana и привык к тормозам. Оно очень маленькое - помещается на встроенную железку с дохлым армом. И оно из коробки отлично выглядит - можно бежать показывать менеджерам и требовать прибавку к зарплате пока они челюсть с пола пободрать не успели.
Народ тоже оценил, и написал такую прорву плагинов для мониторинга всего и вся, что читая вики на https://github.com/firehol/netdata/wiki я охренел повторно.
>>> Подробности