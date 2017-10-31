Вышел MediaDeb 0.2 Halloween

31 октября вышел очередной релиз проекта MediaDeb - сборки Debian для телефонов на базе СнК mediatek.
MediaDeb позволяет быстро собрать и запустить прошивку на базе Debian на старых телефонах, таким образом давая вторую жизнь старому аппарату в виде одноплатного компьютера/небольшого сервера, зачастую превосходящего по характеристикам Raspberry Pi.
Что нового:
- Система сборки переписана на cmake
- mt6589: Добавлена поддержка JIAYU G4 (Спасибо @devbis)
- Для iOcean X8 добавлен batteryhack
- Улучшена разметка eMMC - меньше места тратится впустую
- Оптимизации для eMMC: tmfs теперь используется для /tmp
- Оптимизации для eMMC: journald теперь хранит логи в RAM по умолчанию
- kernel: поддержка iotop для umi-x2 и jiayu-g4
- kernel: поддержка iotop для iocean-x8
- Добавлен Benchmark.md с тестами производительности
- Добавлена возможность собирать разные варианты дистрибутивов и дополнительные наборы пакетов (например, raspbian)
- Добавлена поддержка WiFi для UMI-X2 и Jiayu G4
- Теперь свежие сборки MediaDeb можно скачать из jenkins