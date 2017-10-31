Вышел MediaDeb 0.2 Halloween

31 октября вышел очередной релиз проекта MediaDeb - сборки Debian для телефонов на базе СнК mediatek.

MediaDeb позволяет быстро собрать и запустить прошивку на базе Debian на старых телефонах, таким образом давая вторую жизнь старому аппарату в виде одноплатного компьютера/небольшого сервера, зачастую превосходящего по характеристикам Raspberry Pi.

Что нового: Система сборки переписана на cmake

mt6589: Добавлена поддержка JIAYU G4 (Спасибо @devbis)

Для iOcean X8 добавлен batteryhack

Улучшена разметка eMMC - меньше места тратится впустую

Оптимизации для eMMC: tmfs теперь используется для /tmp

Оптимизации для eMMC: journald теперь хранит логи в RAM по умолчанию

kernel: поддержка iotop для umi-x2 и jiayu-g4

kernel: поддержка iotop для iocean-x8

Добавлен Benchmark.md с тестами производительности

Добавлена возможность собирать разные варианты дистрибутивов и дополнительные наборы пакетов (например, raspbian)

Добавлена поддержка WiFi для UMI-X2 и Jiayu G4

Теперь свежие сборки MediaDeb можно скачать из jenkins

>>> Скачать бинарные сборки