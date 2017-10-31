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НовостиHardware and Drivers

Вышел MediaDeb 0.2 Halloween

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31 октября вышел очередной релиз проекта MediaDeb - сборки Debian для телефонов на базе СнК mediatek.

MediaDeb позволяет быстро собрать и запустить прошивку на базе Debian на старых телефонах, таким образом давая вторую жизнь старому аппарату в виде одноплатного компьютера/небольшого сервера, зачастую превосходящего по характеристикам Raspberry Pi.

Что нового:

  • Система сборки переписана на cmake
  • mt6589: Добавлена поддержка JIAYU G4 (Спасибо @devbis)
  • Для iOcean X8 добавлен batteryhack
  • Улучшена разметка eMMC - меньше места тратится впустую
  • Оптимизации для eMMC: tmfs теперь используется для /tmp
  • Оптимизации для eMMC: journald теперь хранит логи в RAM по умолчанию
  • kernel: поддержка iotop для umi-x2 и jiayu-g4
  • kernel: поддержка iotop для iocean-x8
  • Добавлен Benchmark.md с тестами производительности
  • Добавлена возможность собирать разные варианты дистрибутивов и дополнительные наборы пакетов (например, raspbian)
  • Добавлена поддержка WiFi для UMI-X2 и Jiayu G4
  • Теперь свежие сборки MediaDeb можно скачать из jenkins

>>> Скачать бинарные сборки

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