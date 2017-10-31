hashcat v4.0.0

В новом релизе 4.0.0 программы hashcat для подбора паролей по более чем 200 типам хешей с использованием видеокарты разработчик представил множество улучшений, касающихся поддержки длинных строк:

Максимальная длинная пароля увеличена до 256;



Дополнительное ядро с новой низкоуровневой реализацией функций хеширования HashInit, HashUpdate, HashFinal по аналогии с OpenSSL (новое ядро быстрее взаимодействует с внешними криптографическими модулями, уступаю старому ядру только с теми модулями, где была произведена ручная оптимизация; старое ядро доступно для использования);



Проверка https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenCL]OpenCL библиотеки в момент запуска программы быстрым подбором пароля по известной комбинации хеш-пароль (ранее, после неудачной инициализации некоторых версией OpenCL библиотек AMD и Nvidia, пользователь не получал никаких сообщений об ошибке, при этом программа работала неправильно);



Поддержка паролей Wi-Fi типа 2500/2501 WPA/WPA2 PMK (перебор по предварительно рассчитанным программой wlanhcx2psk списком PMK строк);



Другие OpenCL оптимизации и исправления ошибок.



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