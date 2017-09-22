Вышел дистрибутив alt Linux Engineering, который представляет собой неофициальную сборку alt Linux с набором свободного программного обеспечения для инженеров.
Цель создания дистрибутива - популяризация свободного программного обеспеения, предназначенного для использования в промышленности начиная от разработки различных продуктов и заканчивая автоматизацией производственных процессов.
Дистрибутив включает в себя множество свободных программ:
- 2D и 3D MCAD,
- EDA,
- CAM-системы и системы моделирования изготовления деталей на станках с ЧПУ,
- Программы для 3D-печати,
- Программы для АСУТП.
Доступны сборки под архитектуры i586 и x86_64.
Дистрибутив будет представлен на Четырнадцатой конференции разработчиков свободных программ в Калуге.
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