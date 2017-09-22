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Alt Linux Engineering

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Вышел дистрибутив alt Linux Engineering, который представляет собой неофициальную сборку alt Linux с набором свободного программного обеспечения для инженеров.

Цель создания дистрибутива - популяризация свободного программного обеспеения, предназначенного для использования в промышленности начиная от разработки различных продуктов и заканчивая автоматизацией производственных процессов.

Дистрибутив включает в себя множество свободных программ:

  • 2D и 3D MCAD,
  • EDA,
  • CAM-системы и системы моделирования изготовления деталей на станках с ЧПУ,
  • Программы для 3D-печати,
  • Программы для АСУТП.

Доступны сборки под архитектуры i586 и x86_64.

Дистрибутив будет представлен на Четырнадцатой конференции разработчиков свободных программ в Калуге.

>>> Подробности

Очень хорошо! Еще бы какие-то обучающие материалы по этим программам. Тот же Solidworks сложен чрезвычайно, но по нему куча обучалок, можно легко найти нужные примеры.

dimss ★★★★★ ()
Open Source