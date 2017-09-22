Релиз Java SE 9

21 сентября вышел очередной релиз платформы Java SE. С выхода предыдущего релиза Java SE 8 прошло три с половиной года.

Самым главным глобальным нововведением является Java Platform Module System — поддержка концепции модулей на уровне языка и JVM. Теперь сама стандартная библиотека JDK разбита на модули, а Java-разработчики имеют возможность создавать собственные модули, определять зависимости между ними, а также управлять видимостью пакетов в модуле для других модулей.

Подробнее про систему модулей Java 9 можно прочитать в книге Java 9 Modularity.

Другие важные нововведения:

Команда jshell — функциональность REPL (read-eval-print loop) для платформы Java.

— функциональность REPL (read-eval-print loop) для платформы Java. Multi-Release JAR Files — возможность объединять в одном JAR-файле разные версии классов и ресурсов для разных версий Java.

jlink — инструмент для создания собственных сборок JRE под конкретную программу, включающих только нужные для запуска модули.

— инструмент для создания собственных сборок JRE под конкретную программу, включающих только нужные для запуска модули. Браузерный плагин Java Plug-in и технология апплетов теперь помечены как устаревшие. Де факто апплеты уже не поддерживаются в современных браузерах.

Небольшие изменения в синтаксисе языка Java; например, в интерфейсах теперь поддерживаются private -методы.

-методы. Новый API для управления процессами ( ProcessHandle ).

). Новый API для прохода по стеку вызовов ( StackWalker ).

). Различные мелкие улучшения стандартной библиотеки, например, синтаксис для создания неизменяемых коллекций ( List.of , Set.of , Map.of ) и новые методы в API Stream и CompletableFuture .

, , ) и новые методы в API и . Новые возможности ECMAScript 6 ( let , const , for..of и т.д.) в JavaScript-интерпретаторе Nashorn, а также новый API для синтаксического анализа JavaScript ( Parser ).

, , и т.д.) в JavaScript-интерпретаторе Nashorn, а также новый API для синтаксического анализа JavaScript ( ). Поддержка HiDPI для приложений AWT и Swing под Windows и Linux.

Поддержка GTK3 как альтернативы GTK2 для создания окон AWT, Swing и JavaFX под Linux. По умолчанию используется GTK2, либо, если он недоступен, GTK3.

Список изменений на docs.oracle.com

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