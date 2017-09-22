Релиз Java SE 9

21 сентября вышел очередной релиз платформы Java SE. С выхода предыдущего релиза Java SE 8 прошло три с половиной года.
Самым главным глобальным нововведением является Java Platform Module System — поддержка концепции модулей на уровне языка и JVM. Теперь сама стандартная библиотека JDK разбита на модули, а Java-разработчики имеют возможность создавать собственные модули, определять зависимости между ними, а также управлять видимостью пакетов в модуле для других модулей.
Подробнее про систему модулей Java 9 можно прочитать в книге Java 9 Modularity.
Другие важные нововведения:
- Команда
jshell— функциональность REPL (read-eval-print loop) для платформы Java.
- Multi-Release JAR Files — возможность объединять в одном JAR-файле разные версии классов и ресурсов для разных версий Java.
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jlink— инструмент для создания собственных сборок JRE под конкретную программу, включающих только нужные для запуска модули.
- Браузерный плагин Java Plug-in и технология апплетов теперь помечены как устаревшие. Де факто апплеты уже не поддерживаются в современных браузерах.
- Небольшие изменения в синтаксисе языка Java; например, в интерфейсах теперь поддерживаются
private-методы.
- Новый API для управления процессами (
ProcessHandle).
- Новый API для прохода по стеку вызовов (
StackWalker).
- Различные мелкие улучшения стандартной библиотеки, например, синтаксис для создания неизменяемых коллекций (
List.of,
Set.of,
Map.of) и новые методы в API
Streamи
CompletableFuture.
- Новые возможности ECMAScript 6 (
let,
const,
for..ofи т.д.) в JavaScript-интерпретаторе Nashorn, а также новый API для синтаксического анализа JavaScript (
Parser).
- Поддержка HiDPI для приложений AWT и Swing под Windows и Linux.
- Поддержка GTK3 как альтернативы GTK2 для создания окон AWT, Swing и JavaFX под Linux. По умолчанию используется GTK2, либо, если он недоступен, GTK3.
Список изменений на docs.oracle.com
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