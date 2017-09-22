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НовостиJava

Релиз Java SE 9

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21 сентября вышел очередной релиз платформы Java SE. С выхода предыдущего релиза Java SE 8 прошло три с половиной года.

Самым главным глобальным нововведением является Java Platform Module System — поддержка концепции модулей на уровне языка и JVM. Теперь сама стандартная библиотека JDK разбита на модули, а Java-разработчики имеют возможность создавать собственные модули, определять зависимости между ними, а также управлять видимостью пакетов в модуле для других модулей.

Подробнее про систему модулей Java 9 можно прочитать в книге Java 9 Modularity.

Другие важные нововведения:

  • Команда jshell — функциональность REPL (read-eval-print loop) для платформы Java.
  • Multi-Release JAR Files — возможность объединять в одном JAR-файле разные версии классов и ресурсов для разных версий Java.
  • jlink — инструмент для создания собственных сборок JRE под конкретную программу, включающих только нужные для запуска модули.
  • Браузерный плагин Java Plug-in и технология апплетов теперь помечены как устаревшие. Де факто апплеты уже не поддерживаются в современных браузерах.
  • Небольшие изменения в синтаксисе языка Java; например, в интерфейсах теперь поддерживаются private-методы.
  • Новый API для управления процессами (ProcessHandle).
  • Новый API для прохода по стеку вызовов (StackWalker).
  • Различные мелкие улучшения стандартной библиотеки, например, синтаксис для создания неизменяемых коллекций (List.of, Set.of, Map.of) и новые методы в API Stream и CompletableFuture.
  • Новые возможности ECMAScript 6 (let, const, for..of и т.д.) в JavaScript-интерпретаторе Nashorn, а также новый API для синтаксического анализа JavaScript (Parser).
  • Поддержка HiDPI для приложений AWT и Swing под Windows и Linux.
  • Поддержка GTK3 как альтернативы GTK2 для создания окон AWT, Swing и JavaFX под Linux. По умолчанию используется GTK2, либо, если он недоступен, GTK3.

Список изменений на docs.oracle.com

>>> Скачать

anonymous

Проверено: Shaman007 ()

Что интересно, OpenJ9 релизнулся немного раньше :)

Поддержка GTK3 как альтернативы GTK2 для создания окон AWT, Swing и JavaFX под Linux. По умолчанию используется GTK2, либо, если он недоступен, GTK3.

Интересно, что там с Wayland? Кто тестировал?

EXL ★★★★ ()
Последнее исправление: EXL (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от EXL

J9 - просто название проекта, а не номер версии. 

$ /opt/IBM/WebSphere/AppServer/java/bin/java -version
java version "1.6.0"
Java(TM) SE Runtime Environment (build pxa6460_26sr8fp3-20141218_02(SR8 FP3))
IBM J9 VM (build 2.6, JRE 1.6.0 Linux amd64-64 Compressed References 20141211_226933 (JIT enabled, AOT enabled)

hippi90 ★★ ()

С выхода предыдущего релиза Java SE 8 прошло три с половиной года.

Как быстро время летит. Казалось, словно это совсем недавно было.

Я правильно понимаю, что в контексте Android тут ничего интересного нет?

mono ★★★★★ ()

в интерфейсах теперь поддерживаются private-методы.

Жесть какая, они в курсе, что у них абстрактные классы уже есть?

Команда jshell — функциональность REPL (read-eval-print loop) для платформы Java.

Зачем это компилируемому языку? Не проще завести отдельный main, ибо все равно в текстах куча импортов требуется.

Где действительно нужные вещи, где проперти, где алиасы для импортов, где value type?

Самый унылый релиз

wist512 ()
Ответ на: комментарий от av0r

Я думал, что AWT, а значит и Swing, не используют GTK.

Хм.

There are a number of Java packages that use GTK. These include AWT/Swing, JavaFX, and SWT. SWT has migrated to GTK 3, though there is a system property that can be used to force it to use the older version. This mixing of packages using different GTK versions causes application failures. This issue is particularly noticeable with Eclipse, which is SWT based. JavaFX can coexist with either Swing or SWT.

http://openjdk.java.net/jeps/283

EXL ★★★★ ()
Java