Релиз Krita 3.1.2

The Krita Foundation представили Krita 3.1.2 - новую версию графического редактора, развиваемого для художников и иллюстраторов.

В средства для создания анимации добавлена поддержка звука, помимо этого, теперь пользователь имеет возможность импортировать звуковые файлы в форматах WAV, MP3, OGG и FLAC и синхронизировать звуковой ряд с анимацией. В диалог рендеринга добавлена опция для включения звука при экспорте результата. На данный момент средства для работы со звуком пока отнесены к экспериментальным возможностям и не включены в состав appimage-сборки для Linux.

В настройках появилась опция для включения HiDPI. Добавлена возможность снятия выделения через один клик на любом инструменте выделения областей и т.д.

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