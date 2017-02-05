Инициатива по поддержке открытых проектов на платформе Golos.io

кибер•Фонд проводит инициативу по поддержке открытых проектов, развивающих экосистему блокчейн-платформы Golos. Golos представляет систему блогов, в которой авторы полезных записей получают вознаграждения, согласно системе репутации, в которой участвуют все пользователи. Вознаграждения производятся проводятся через эмиссию собственной криптовалюты. Golos является форком платформы Steem и ориентирован в первую очередь на русскоязычную аудиторию.

Вознаграждения будут производиться за счёт средств кибер•Фонда, составляющих около 10 % начального количества токенов Golos, через стандартную форму вознаграждений. При вознаграждении будут учитываться пользовательские предпочтения.

Какие проекты нужны: Библиотеки для работы с демоном golosd для популярных языков программирования. Особо отмечаются Javascript, Go, Python, Java, C#, Rust, Elixir, R и Julia. Коннекторы для баз данных и облачных сервисов. Выделяются RethinkDB, ArangoDB, ElasticSearch, MySQL, PosgreSQL, MongoDB, MS SQL, Segment.com. Веб-клиенты и приложения. Инструменты для просмотра и анализа данных блокчейна Golos. Разного рода полезные боты. Инструменты импорта контента из других ресурсов. Особо отмечены Livejournal, Habrahabr, Geektimes. Хостед решения. Web-приложения позволяющие работать с отдельными профилями. Полезные инструменты с CLI-интерфейсом. Интеграция с IPFS и/или Git, решения по размещению стороннего off-chain контента в IPFS. Прочие эксперименты и приложения. Особое поощрение может получить альтернативная реализация протокола блокчейна Golos на языке Rust. Основные требования: размещение проекта на GitHub;

пермиссивная лицензия, не строже MIT;

включённые Issues;

внятный файл Readme и хорошая документация;

понятный Git workflow;

документированные релизы;

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