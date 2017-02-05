Инициатива по поддержке открытых проектов на платформе Golos.io

кибер•Фонд проводит инициативу по поддержке открытых проектов, развивающих экосистему блокчейн-платформы Golos. Golos представляет систему блогов, в которой авторы полезных записей получают вознаграждения, согласно системе репутации, в которой участвуют все пользователи. Вознаграждения производятся проводятся через эмиссию собственной криптовалюты. Golos является форком платформы Steem и ориентирован в первую очередь на русскоязычную аудиторию.
Вознаграждения будут производиться за счёт средств кибер•Фонда, составляющих около 10 % начального количества токенов Golos, через стандартную форму вознаграждений. При вознаграждении будут учитываться пользовательские предпочтения.
Какие проекты нужны:
- Библиотеки для работы с демоном golosd для популярных языков программирования. Особо отмечаются Javascript, Go, Python, Java, C#, Rust, Elixir, R и Julia.
- Коннекторы для баз данных и облачных сервисов. Выделяются RethinkDB, ArangoDB, ElasticSearch, MySQL, PosgreSQL, MongoDB, MS SQL, Segment.com.
- Веб-клиенты и приложения.
- Инструменты для просмотра и анализа данных блокчейна Golos.
- Разного рода полезные боты.
- Инструменты импорта контента из других ресурсов. Особо отмечены Livejournal, Habrahabr, Geektimes.
- Хостед решения. Web-приложения позволяющие работать с отдельными профилями.
- Полезные инструменты с CLI-интерфейсом.
- Интеграция с IPFS и/или Git, решения по размещению стороннего off-chain контента в IPFS.
- Прочие эксперименты и приложения.
- Особое поощрение может получить альтернативная реализация протокола блокчейна Golos на языке Rust.
Основные требования:
- размещение проекта на GitHub;
- пермиссивная лицензия, не строже MIT;
- включённые Issues;
- внятный файл Readme и хорошая документация;
- понятный Git workflow;
- документированные релизы;
>>> Подробности