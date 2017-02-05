LINUX.ORG.RU
НовостиOpen Source

Инициатива по поддержке открытых проектов на платформе Golos.io

 , , ,


1

3

кибер•Фонд проводит инициативу по поддержке открытых проектов, развивающих экосистему блокчейн-платформы Golos. Golos представляет систему блогов, в которой авторы полезных записей получают вознаграждения, согласно системе репутации, в которой участвуют все пользователи. Вознаграждения производятся проводятся через эмиссию собственной криптовалюты. Golos является форком платформы Steem и ориентирован в первую очередь на русскоязычную аудиторию.

Вознаграждения будут производиться за счёт средств кибер•Фонда, составляющих около 10 % начального количества токенов Golos, через стандартную форму вознаграждений. При вознаграждении будут учитываться пользовательские предпочтения.

Какие проекты нужны:

  1. Библиотеки для работы с демоном golosd для популярных языков программирования. Особо отмечаются Javascript, Go, Python, Java, C#, Rust, Elixir, R и Julia.
  2. Коннекторы для баз данных и облачных сервисов. Выделяются RethinkDB, ArangoDB, ElasticSearch, MySQL, PosgreSQL, MongoDB, MS SQL, Segment.com.
  3. Веб-клиенты и приложения.
  4. Инструменты для просмотра и анализа данных блокчейна Golos.
  5. Разного рода полезные боты.
  6. Инструменты импорта контента из других ресурсов. Особо отмечены Livejournal, Habrahabr, Geektimes.
  7. Хостед решения. Web-приложения позволяющие работать с отдельными профилями.
  8. Полезные инструменты с CLI-интерфейсом.
  9. Интеграция с IPFS и/или Git, решения по размещению стороннего off-chain контента в IPFS.
  10. Прочие эксперименты и приложения.
  11. Особое поощрение может получить альтернативная реализация протокола блокчейна Golos на языке Rust.

Основные требования:

  • размещение проекта на GitHub;
  • пермиссивная лицензия, не строже MIT;
  • включённые Issues;
  • внятный файл Readme и хорошая документация;
  • понятный Git workflow;
  • документированные релизы;

>>> Подробности

anonymous

Проверено: Shaman007 ()
1 2 3 4
Ответ на: комментарий от anonymous

Ага. А потом этих «не сектантов» бомбит от того, что «как же так мой код закрыли» и «как же так мой код перелицензировали под GPL».

Пермиссивные лицензии удел либо больших проектов (где проще в апстрим, чем поддерживать патч), либо крупных корпораций.

jollheef ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от jollheef

Поясните пожалуйста, как включение кода MIT в проприетарный/GPL проект «закрывает» этот код ? Разве это запрещает дальнейшее использование его в соответствии с лицензией MIT ?

cawa ()

ничё не понял, стишок «КАК ПАЦАН. В ОБЛАКАХ ВИТАЛ Я ...» стоит 2к рублей — это и есть «Доход от постов и лайков»? меня щас кроет, или сюрреалистичная МММ на хайпе выезжает?
а должности у команды вообще огонь! «Финансы и аудит», «Блокчейн разработка», так в трудовую и записано наверное: старший блокчейн разработчик 6-го разряда
ппц, какого только дерьма интернет не рожает

system-root ★★ ()

Кепиръ майнили, майнютъ и майнитъ будутъ во имя битка! Неча тутмна скам втирать в седые брады. Понафоркают щиткойнов и yaboot друг друга в попы, прости нас и помилуй.

adstudio ()
Ответ на: комментарий от alexferman

Прообраз экономики будущего.

каким надо быть упоротым чтобы считать это экономикой? ну кроме того парня, который у них на должности «Экономика»
я такое видел последний раз в расцвет хайпа за форекс

я бы Вам советовала продолжать ставить галку на 100%, у Вас так вырастет быстрее сила голоса и Вы быстрее станете касаткой с Вашими темпами... и после касатки можно и убрать галку и заработать жене на сапоги золотые

а такое, про вырастет сила голоса и станешь касаткой — наверное только в рассказах про МЛМ с их даймонд платиновыми менеджерами третьего уровня
это ппц товарищи, так не бомбило на лоре никогда меня

system-root ★★ ()
Последнее исправление: system-root (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от ncrmnt

Замечу, что на оригинальном steem.io рега не через соцсети вполне доступна. Вообще не очень понятен смысл этого форка когда есть оригинал. Разве что ушлые «локализаторы» решили таким образом бабала срубить.

kremator666 ()
Ответ на: комментарий от cawa

Ты(и другие радетели ЗА СВОБОДУ MIT против НЕСВОБОДНОЙ GPL) развиваете им основную систему. А они в освободившееся время пилят закрытые коммерческие модули для этой системы и впаривают компаниям.

Bad_ptr ★★ ()
Ответ на: комментарий от mandala

Какая аргументация такого требования?

Думаю, чтобы не выделять какую-то одну лицензию. Или тебе было бы легче, если бы требовали Creative Commmons Attribution-ShareAlike?

monk ★★★★★ ()

Golos представляет систему блогов, в которой авторы полезных записей получают вознаграждения, согласно системе репутации,

Посоны, я тут новую идею для блог-платформы придумал.

Каждый блогер, публикуя запись, выставляет для неё компенсационный фонд из своих средств. Каждый, кто прочитал запись, и счёл её дерьмом - списывает из этого фонда себе компенсацию.

Как только средства на счёте заканчиваются, запись скрывается.

Как вам идея?

LamerOk ★★★★★ ()

Golos представляет систему блогов, в которой авторы полезных записей получают вознаграждения, согласно системе репутации, в которой участвуют все пользователи. По умолчанию авторам присваивается репутация «лох», вознаграждения не подразумевающая.

thesis ★★★★★ ()

Чем то это мне напоминает пирамиду. Несите товарисчи свой код, бесплатно, а владельцы потом его используют в проприетарных продуктах. Очередное алло, мы ищем лохов. Бизнес по русски ага.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от cawa

сосредоточьтесь, ещё раз - мы говорим о свободе/несвободе исходного MIT кода.

включение кода MIT в проприетарный/GPL проект «закрывает»

Сосредоточься, ты уже противоречишь сам себе. Включение кода MIT в другой проект подразумевает создание производного кода.

Aceler ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от kremator666

Вообще не очень понятен смысл этого форка когда есть оригинал.

За оригиналом стоит несколько ушлых чел., которые в результате премайнинга решают вообще всё (вес рядового юзера - 0.0). В этом форке ушлые челы - другие лица.

MadDeer ()

Вознаграждения производятся проводятся через эмиссию собственной криптовалюты.

Когда тебе предлагают за настоящую работу платить ненастоящими деньгами, возникает вопрос: а вы там не охренели? Зачем кому-либо вообще это для вас делать?

Alve ★★★★★ ()
1 2 3 4
Open Source