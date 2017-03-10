Google представила новую стабильную версию браузера Chrome и свободного проекта Chromium.

Основные изменения

Прекращена поддержка сертификатов с использованием SHA-1, но для корпоративных пользователей оставлена поддержка при использовании опции EnableSha1ForLocalAnchors , поддерживаемой до 1 января 2019 года.

, поддерживаемой до 1 января 2019 года. Включена по умолчанию поддержка WebAssembly.

Удалена страница управления плагинами chrome://plugins .

. При воспроизведении полноэкранного видео на Android ориентация экрана теперь выбирается в зависимости от соотношения сторон изображения.

Основные нововведения для разработчиков

Добавлена поддержка CSS Grid Layout.

Для Android добавлена функция Progressive Web Apps.

Добавлен API Media Session.

Реализована приостановка выполнения JavaScript-кода сайтов, использующих цикличный вызов setTimeout() для вывода анимации, в случае если анимация выводится вне видимой области окна.

для вывода анимации, в случае если анимация выводится вне видимой области окна. В Fetch API в класс Response добавлен атрибут .redirected, позволяющий определить, что ответ получен в результате редиректа оригинального запроса на другой ресурс.

Добавлены методы padStart и padEnd , позволяющие организовать вывод строк с заполнением, например, выровнять консольный вывод или отображать числа с сохранением фиксированного размера.

и , позволяющие организовать вывод строк с заполнением, например, выровнять консольный вывод или отображать числа с сохранением фиксированного размера. Обеспечена возможность использования API Payment Request в блоках iframe, при явном указании в них атрибута allowpaymentrequest .

. В PaymentMethodData добавлена поддержка типовых карт, определённых в спецификации Basic Card Payment, что позволяет организовать работу с любыми типами карт через единый индентификатор, без привязки к отдельным типам данных.

Добавлено свойство caret-color, через которое можно изменить цвет курсора для форм ввода.

Для привидения к единобразию обработки всех атрибутов on{event} , сводный обработчик GlobalEventHandlers теперь дополнительно охватывает атрибуты ongotpointercapture и onlostpointercapture .

, сводный обработчик теперь дополнительно охватывает атрибуты и . Добавлено CSS-свойство text-decoration-skip: ink , при указании которого линия подчёркивания разрывается в местах, где присутствуют выступающие части букв.

, при указании которого линия подчёркивания разрывается в местах, где присутствуют выступающие части букв. Добавлены новые свойства для CSS-элемента text-decoration , позволяющие включить визуальные эффекты, например, настроить стиль и цвет линии.

, позволяющие включить визуальные эффекты, например, настроить стиль и цвет линии. В конструкторе PresentationRequest реализована возможность передачи сразу нескольких URL.

Добавлен метод AudioContext.getOutputTimestamp(), позволяющий синхронизировать значение DOMHighResTimeStamp c AudioContext.currentTime .

c . В AudioBufferSourceNode , OscillatorNode и ConstantSourceNode обеспечено наследование свойств AudioScheduledSourceNode.

, и обеспечено наследование свойств AudioScheduledSourceNode. Предоставлена возможность создания специфичных для WebAudio событий, таких как OfflineAudioCompletionEvent и AudioProcessEvent.

С целью усиления безопасности XSS Auditor теперь целиком блокирует подозрительные страницы, вместо выборочной фильтрации следов межсайтового скриптинга на странице.

Прекращена поддержка тегов keygen и cursor (значок курсора может быть изменён через CSS-свойство cursor ). Удалён API webkitCancelRequestAnimationFrame , на смену которому пришёл API cancelAnimationFrame .

(значок курсора может быть изменён через CSS-свойство ). Удалён API , на смену которому пришёл API . Избавлены от префикса -webkit- элементы AudioContext и OfflineAudioContext .

Также в новой версии устранено 36 уязвимостей.

Многие уязвимости выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity и LibFuzzer.

Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения, не выявлено.

В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 18 премий на сумму 38 000 долларов США (по одной премии 7500 $ и 5000 $, пять премий 3000 $, одна премия 2000 $, семь премий 1000 $ и три премии 500 $).