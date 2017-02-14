Компания Percona объявила о выходе Percona Server для MongoDB 3.4, Percona Monitoring and Management 1.1 и Percona Toolkit 3.0

14 февраля компания «Перкона» (Percona), поставщик решений и услуг для MySQL® и MongoDB®, объявила о выходе обновлённых версий сразу трёх бесплатных продуктов с открытым исходным кодом: Percona Server для MongoDB 3.4, Percona Monitoring and Management 1.1 и Percona Toolkit 3.0. Все три продукта могут быть использованы вместе для достижения оптимальной производительности. GA-версии данных продуктов будут доступны после 20 февраля текущего года.

Percona Server для MongoDB 3.4: Присутствуют все возможности MongoDB Community Edition 3.4 — Percona Server для MongoDB 3.4 является полностью совместимой бесплатной альтернативой с открытым исходным кодом.

Интегрированная подключаемая аутентификация через LDAP позволяет создать централизованный сервис аутентификации для предприятия.

Бесплатный аудит для отслеживания действий пользователей и процессов в базе данных с возможностью удаления конфиденциальной информации (например, такой, как имена и IP-адреса пользователей) из файлов журналов.

Горячее резервирование для движков хранения WiredTiger и MongoRocks защищает от потери данных в случае поломки или аварии без влияния на производительность.

Функция обезличивания данных, записываемых в лог, позволяющая обеспечить конфиденциальность обрабатываемой информации.

Два дополнительных движка хранения, отсутствующих в MongoDB Community Edition 3.4: MongoRocks, движок хранения на основе RocksDB, разработан специально для значительных рабочих нагрузок, таких как в приложениях для «Интернета вещей», подходит для размещения как на собственных серверах так и в облаке. Percona Memory Engine идеально подходит для вычислений в памяти, а также для других приложений, которые требуют минимальной задержки при работе с БД.

Percona Monitoring and Management 1.1: Поддержка MongoDB и Percona Server для MongoDB.

Панели с графическим представлением информации для WiredTiger, MongoRocks и Percona Memory Engine.

Новые способы запуска PMM-сервера: образы для VirtualBox и Amazon Machine Images (AMI). Percona Toolkit 3.0 предоставляет два новых инструмента для MongoDB: pt-mongodb-summary (аналог pt-mysql-summary) обеспечивает быстрый обзор основных параметров для данного экземпляра MongoDB или Percona Server для MongoDB.

pt-mongodb-query-digest (аналог pt-query-digest для MySQL) предоставляет возможность просмотра статистики запросов для выявления и устранения неполадок.

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