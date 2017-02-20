Новая версия программы GPSMTA (GPS трекер/мониторинг для Android) ver 5.00.00

За детей отвечают родители, отвечают головой. И они не только могут и имеет право контролировать все перемещения ребенка (до 18 лет) — они ОБЯЗАНЫ делать это по закону. Если опека тебя спросит где твой ребенок и ты не сможешь ответить — это «безнадзорность». И трекер тут только повышает безопасность.