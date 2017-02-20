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НовостиAndroid

Новая версия программы GPSMTA (GPS трекер/мониторинг для Android) ver 5.00.00

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Основное нововведение новой версии: возможность осуществления GPS мониторинга при отсутствии интернет и сотовых сетей.

Основные функции программы:

  • определение координат по GPS (GSM не гарантируется);
  • гибкая настройка частоты передачи маршрутных точек;
  • интервальные георежимы;
  • визуализация текущего местоположения на различных картах;
  • визуализация на карте местоположения трекеров, входящих в Сообщество (мониторинг трекеров);
  • автозапуск модуля передачи точек после перезагрузки устройства;
  • работа модуля передачи точек в фоновом режиме;
  • криптованный протокол работы с сервером;
  • аудио прослушивание трекеров Сообщества;
  • телеметрия (датчики/события);
  • управление удалёнными трекерами посредством SMS-команд;
  • получение координат трекеров Сообщества при условии что сам удаленный трекер не может определить свое местоположение;
  • скрытая работа сервиса передачи точек;
  • пониженное энергопотребление в интервальных георежимах и в стандартном георежиме в условиях плохого приёма;
  • заблаговременное отключение/включение GPS посредством алгоритма анализа качества сигнала спутников;
  • панель информации о спутниках;
  • конфигурирование удалённых трекеров посредством SMS;
  • запароливание функционала;
  • ручная очистка кеша маршрутных точек;
  • работа трекера с любым, отличным от GPSM, сервером мониторинга;
  • мониторинг радиальной зоны;
  • мониторинг широковещательной зоны;
  • локализация: English, українська, русский
  • пороговый датчик звука;
  • отслеживание событий наблюдаемых трекеров;
  • отслеживание геозон наблюдаемых трекеров;
  • работа со сторонними сервисами GPS-мониторинга по протоколу http;
  • отправка SMS с текущей координатой и ссылкой на карту Google;
  • GPS-мониторинг без интернет и сотовых сетей.

>>> Подробности



Проверено: Shaman007 ()
Ответ на: комментарий от alexferman

Представь себя в роли этого ребёнка. Я рад что родился и вырос до того как такие вещи начались. Никогда права детей так не ущемляли как в последние несколько лет. Кто из них вырастет?

mittorn ★★★★★ ()
Последнее исправление: mittorn (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от mittorn

Проблема не в самом отслеживании, а в отношении родителей. Неадекваты будут мониторить ребёнка в постоянном режиме и вопить при малейшем отклонении от высочайше одобренного маршрута, нормальные родители будут пользоваться отслеживанием только при форс-мажоре.

alexferman ()

Любое устройство, само по себе, не несёт никаких угроз, также как и никаких положительных качеств. Всё зависит от того, как это устройство используют люди.

edoroe ()
Ответ на: комментарий от mittorn

От родителей зависит, трекер просто инструмент. Раньше и мобильников не было, мне искренне жаль современных детей — например, они не ходят кричать друг другу под окно, вызывая на улицу погулять.

mandala ★★ ()
Последнее исправление: mandala (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от mandala

От родителей зависит, трекер просто инструмент.

Решетки просто инструмент. И стены тоже инструмент. И шокеры с дубинками тоже инструмент. Если сидеть молча и не рыпаться, то все будет хорошо.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

За детей отвечают родители, отвечают головой. И они не только могут и имеет право контролировать все перемещения ребенка (до 18 лет) — они ОБЯЗАНЫ делать это по закону. Если опека тебя спросит где твой ребенок и ты не сможешь ответить — это «безнадзорность». И трекер тут только повышает безопасность.

mandala ★★ ()
Ответ на: комментарий от imul

Пятая версия вроде давно уже релизнулась. Почему новость только сейчас?

Да, на днях вышла версия 5.01.00, но сообщение размещено 20 февраля. На тот момент актуальной была версия 5.00.00.

edoroe ()
Ответ на: комментарий от imul

То есть тебе хочется хранить свои геопозиционные данные на чужом сервере?

Программа поддерживает работу со сторонним сервером, правда, только в качестве трекера.

edoroe ()
Ответ на: комментарий от edoroe

Программа поддерживает работу со сторонним сервером, правда, только в качестве трекера.

Да, я знаю. Суть вопроса была: «нужен ли ему его собственный личный сервер». Ему оказался не нужен.

imul ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от edoroe

сообщение размещено 20 февраля

Я просто не заглядывал давно в неподтверждённые. И сейчас на дату новости внимание не обратил.
Спасибо за замечательную программу, пользуюсь уже год.
Использую вот с этим сервером: https://lumi.pw/ru/

imul ★★★★★ ()

Уважаемые наши модераторы.
Подтвердите пожалуйста это новость. Хотя бы как «мини».
У этой версии появилась очень важная возможность:

работа со сторонними сервисами GPS-мониторинга по протоколу http;

При этом возможно задать произвольный набор отправляемых данных. Формат и состав запроса задаётся в настройках программы.

imul ★★★★★ ()

Пока суть да дело, вышли две версии программы:

ver 5.01.00

ver 5.02.00

  • Оптимизировал количество данных передаваемых сервером при отслеживании геозон и событий
  • Клик по уведомлению события или геозоны - открытие карты и центрирование по трекеру
  • БАГ: ошибка конфигурирования трекера через SMS
  • Создание радиальной геозоны в текущей позиции трекера
edoroe ()
Android