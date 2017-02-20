Новая версия программы GPSMTA (GPS трекер/мониторинг для Android) ver 5.00.00

Основное нововведение новой версии: возможность осуществления GPS мониторинга при отсутствии интернет и сотовых сетей.
Основные функции программы:
- определение координат по GPS (GSM не гарантируется);
- гибкая настройка частоты передачи маршрутных точек;
- интервальные георежимы;
- визуализация текущего местоположения на различных картах;
- визуализация на карте местоположения трекеров, входящих в Сообщество (мониторинг трекеров);
- автозапуск модуля передачи точек после перезагрузки устройства;
- работа модуля передачи точек в фоновом режиме;
- криптованный протокол работы с сервером;
- аудио прослушивание трекеров Сообщества;
- телеметрия (датчики/события);
- управление удалёнными трекерами посредством SMS-команд;
- получение координат трекеров Сообщества при условии что сам удаленный трекер не может определить свое местоположение;
- скрытая работа сервиса передачи точек;
- пониженное энергопотребление в интервальных георежимах и в стандартном георежиме в условиях плохого приёма;
- заблаговременное отключение/включение GPS посредством алгоритма анализа качества сигнала спутников;
- панель информации о спутниках;
- конфигурирование удалённых трекеров посредством SMS;
- запароливание функционала;
- ручная очистка кеша маршрутных точек;
- работа трекера с любым, отличным от GPSM, сервером мониторинга;
- мониторинг радиальной зоны;
- мониторинг широковещательной зоны;
- локализация: English, українська, русский
- пороговый датчик звука;
- отслеживание событий наблюдаемых трекеров;
- отслеживание геозон наблюдаемых трекеров;
- работа со сторонними сервисами GPS-мониторинга по протоколу http;
- отправка SMS с текущей координатой и ссылкой на карту Google;
- GPS-мониторинг без интернет и сотовых сетей.
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