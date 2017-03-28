Крупнейшая в мире серия хакатонов AngelHack стартует в Новосибирске 15-16 апреля

AngelHack — это самый диверсифицированный из глобальных хакатонов. В нем участвуют разработчики из 29 стран, в том числе и из России.

Лучшая команда в каждом городе выигрывает участие в 12-недельной онлайн-программе обучения HACKcelerator в Сан-Франциско.

Приглашаем программистов и разработчиков, дизайнеров и авторов проектов в сфере web и мобильных приложений. Участие бесплатное. Первый из серии российских хакатонов AngelHack 2017 пройдет в Новосибирске 15-16 апреля.

Главная задача участников — за 24 часа создать работающий прототип мобильного или веб-приложения. Ограничений по тематике нет. Платформа любая. Главный критерий — представить прототип с максимальным уровнем технической реализации и клиентской привлекательности, отличающийся оригинальностью идеи и дизайна.

Локальные партнеры серии хакатонов: Билайн, GDG и инвестиционная компания Gagarin Capital. Участников ждут номинации с серьезным призовым фондом Так, например, в Новосибирске Билайн учреждает собственную номинацию «Дополненная реальность» с призовым фондом в 50 000 рублей, а также возможность работы в компании для лучшей команды.

Первый хакатон из серии пройдёт в Новосибирске 15-16 апреля 2017 года. Количество мест ограничено.

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