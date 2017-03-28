OpenMotif 2.3.7

Спустя 9 месяцев разработки (предыдущая версия, 2.3.6, была выпущена в июне 2016 года) вышла новая версия библиотеки OpenMotif.

Напомню, что OpenMotif — это одна из старейших библиотек для построения GUI, использующая механизм X Toolkit Intrinsics, лежащая в основе сред CDE, IRIX Interactive Desktop и MaXX Desktop и распространяемая по лицензии LGPL 2.1. Наилучшее представление о разнообразии графических компонентов Motif даёт, пожалуй, вот этот снимок.

Что нового в этой версии:

Официальный файл RELNOTES сообщает:

Fixed segmentation faults associated with option menus or other popup windows

На деле это исправление сводится к одному коммиту (18de86), который откатывает неудачное исправление бага #1565, который изначально был заведён в RHEL и над исправлением которого коллектив OpenMotif работал более пяти лет. Сам баг #1565 помечен как WONTFIX .

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