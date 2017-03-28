Очередная встреча сообщества RuHaskell

6 апреля сообщество RuHaskell и «Лаборатория Касперского» вновь приглашают всех заинтересованных на встречу, чтобы обсудить Haskell и другие языки в функциональной парадигме, поделиться опытом их применения в решении прикладных задач.

Дмитрий Зуйков в докладе «Haskell вместо СУБД» поделится опытом отказа от реляционной СУБД в веб-проекте в пользу in-memory структуры данных и CAS (Content-addressable storage).

Катерина Галкина в докладе «Интеграция с API внешних сервисов» расскажет о взаимодействии с чужими HTTP API с помощью servant, aeson и swagger2.

Алексей Пирогов расскажет о построении Web GUI с использованием GHCJS и библиотеки react-flux.

Антон Холомьёв выступит с докладом «Если нельзя писать на Haskell, но очень хочется», в котором поделится опытом использования Haskell для построения графических интерфейсов и UI.

Встреча пройдет 6 апреля 2017 года с 19:00 до 22:00 в штаб-квартире «Лаборатории Касперского», Ленинградское шоссе, 39Ас2.

Мероприятие бесплатное. Необходима предварительная регистрация.

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