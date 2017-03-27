Приглашаем на Hardware Hackathon!

Землю — крестьянам, фабрики — рабочим, Интернет — вещам!



21–23 апреля в Сколковском институте науки и технологий будет проводиться Хардатон (Hardware Hackathon). В 48 насыщенных часов участникам для работы будет предложен ряд оборудования от 3D-принтеров и станков лазерной резки до esp8266, Raspberry Pi и мелких радиодеталей (бесплатно!). Цель — прототип IoT-устройства, делающего что-нибудь полезное (или бесполезное). Победителей ожидают призы.

На протяжении Хардатона участникам будет помогать ряд менторов, которые также проведут короткие мастер-классы по темам (список также формируется и возможны изменения):

инфраструктура сетей радиосвязи IoT с демонстрацией: LoRaWAN/LTE/802.15.4/BLE/WiFi;

быстрая разработка мобильного приложения со стеком React Native/Bluetooth/рандомная железка с bluetooth-модулем;

разбор протокола MQTT (клиент-сервер) для проекта;

безопасность в IoT и обзор библиотек для оборудования Хардатона;

корпуса и промдизайн проектов.

Регистрация, выбор оборудования, формирование команд (тащите друзей!) и дополнительная информация — на сайте.

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