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Приглашаем на Hardware Hackathon!

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Землю — крестьянам, фабрики — рабочим, Интернет — вещам!

21–23 апреля в Сколковском институте науки и технологий будет проводиться Хардатон (Hardware Hackathon). В 48 насыщенных часов участникам для работы будет предложен ряд оборудования от 3D-принтеров и станков лазерной резки до esp8266, Raspberry Pi и мелких радиодеталей (бесплатно!). Цель — прототип IoT-устройства, делающего что-нибудь полезное (или бесполезное). Победителей ожидают призы.

На протяжении Хардатона участникам будет помогать ряд менторов, которые также проведут короткие мастер-классы по темам (список также формируется и возможны изменения):

  • инфраструктура сетей радиосвязи IoT с демонстрацией: LoRaWAN/LTE/802.15.4/BLE/WiFi;
  • быстрая разработка мобильного приложения со стеком React Native/Bluetooth/рандомная железка с bluetooth-модулем;
  • разбор протокола MQTT (клиент-сервер) для проекта;
  • безопасность в IoT и обзор библиотек для оборудования Хардатона;
  • корпуса и промдизайн проектов.

Регистрация, выбор оборудования, формирование команд (тащите друзей!) и дополнительная информация — на сайте.

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Проверено: Shaman007 ()
Ответ на: комментарий от Unicode4all

Все IP-камеры (и которые нарушения скоростного режима фискируют, лол) - вот это они и есть, например.

К слову, регулятор батареи с управлением по IP я бы даже купил, если бы он не стоил как самолет.

Shaman007 ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Unicode4all

И откуда вы такие, ты хоть глянь откуда хайпом дует, прежде чем поминать Россию. Ну а в остальном та да, сказочная хрень, кто был на лекциях по лоре меня поймет.

Morin ()
Конференции и встречи