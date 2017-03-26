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LibreSSL 2.5.2

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Представлен новый выпуск LibreSSL — форка OpenSSL от проекта OpenBSD.

Основные изменения:

  • Добавлены новые корневые сертификаты от SECOM Trust Systems / Security Communication of Japan.
  • Добавлен EVP-интерфейс для хешей MD5 + SHA1.
  • Добавлена функция выделения памяти recallocarray(3), а также преобразованы различные места в библиотеке, такие как CBB и BUF_MEM_grow.
  • Исправлены ошибки клиента DTLS во время отправления запроса сертификата сервером.
  • Исправлена обработка дополнения (padding) при обновлении запроса SSL 2 в соединение SSL 3 / TLS.
  • Разрешённые протоколы и шифры теперь могут быть установлены в объекте файла конфигурации TLS-библиотеки libtls.
  • Уменьшено потребление ресурсов процессора при TLS-рукопожатии nc(1), а также улучшена обработка ошибок.
  • Улучшена портируемость кода, исправлены различные ошибки.

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