LINUX.ORG.RU
НовостиБезопасность

Google отзывает CA Symantec

 , , , ,


1

1

В Google Chrome в ближайшее время будет отозван CA Symantec, из-за недовольство политикой выдачи сертификатов, которые компания проводила предыдущие несколько лет. Symantec не достаточно тщательно контролировала процесс выдачи сертификатов. Что привело к снижению безопасности пользователей Google Chrome.

Отзыв CA скажется на сертификатах Symantec, Thawte, Geo Trus, но это случится примерно через год (точные данные по ссылке ниже). Прямо сейчас с выходом новой версии произойдет понижение статуса выданных сертификатов.

>>> Подробности

★★★★

Проверено: Shaman007 ()

Гуглу нужно открыть свой центр сертификации и блочить всех кроме себя. Хомячки прогнутся и будут жрать хром дальше. Это просто бизнес-план. Надеюсь гугл мне за него заплатит чуток. А симантек да, начудили чуток, а теперь вот

Promusik ★★ ()
Последнее исправление: Promusik (всего исправлений: 1)

Наглое 4.2: https://groups.google.com/a/chromium.org/d/msg/blink-dev/eUAKwjihhBs/WGN1Uhxs...

Один разработчик (правда, отвечающий за шифрование в хромиуме) предложил описанную в статье процедуру. Её должны подтвердить ещё три разработчика, владеющие движком. Пока никто не подтвердил.

Я уверен на 100%, что и не подтвердят, но созданный в интернетике хайп уже снизит доверие к Symantec, чего этот разработчик и добивался.

vzzo ★★ ()
Безопасность