Google отзывает CA Symantec

В Google Chrome в ближайшее время будет отозван CA Symantec, из-за недовольство политикой выдачи сертификатов, которые компания проводила предыдущие несколько лет. Symantec не достаточно тщательно контролировала процесс выдачи сертификатов. Что привело к снижению безопасности пользователей Google Chrome.

Отзыв CA скажется на сертификатах Symantec, Thawte, Geo Trus, но это случится примерно через год (точные данные по ссылке ниже). Прямо сейчас с выходом новой версии произойдет понижение статуса выданных сертификатов.

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