AMD представила библиотeку Anvil

Anvil — открытая (под лицензией MIT) кроссплатформенная библиотека-обёртка над графическим API Vulkan, созданная инженерами AMD с целью сокращения времени разработки Vulkan-приложений с нуля.

Anvil имеет поддержку специфических для AMD расширений, но работает на любой реализации Vulkan.

Библиотека предоставляет C++-врапперы, а также следующие дополнительные возможности: Распределитель памяти, который выделяет минимально необходимое количество памяти для указанных областей памяти, объектов и подресурсов из одной или нескольких куч памяти, в зависимости от возможностей платформы. Автоматическое управление жизненным циклом объектов, благодаря использованию автоматических указателей в библиотеке. Наборы дескрипторов автоматически создаются из созданных пользователем групп дескрипторов. Процедуры для преобразований чисел половинных и одинарных точностей (FP16 ↔ FP32). Встроенная поддержка валидации, которая может быть активирована путём изменения значения одного аргумента в момент создания экземпляра Vulkan. Интеграция с glslang для преобразования GLSL → SPIR-V во время выполнения. Отслеживатель объектов, который может использоваться для обнаружения утечек объектов враппера. Интеграция оконных систем, поддержка на данный момент ограничивается платформами XCB и Windows.

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