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НовостиOpen Source

Релиз nEMU 1.2.0

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Проект nEMU (в прошлом qemu-manage) дорос до версии 1.2.0.

nEMU — это ncurses-интерфейс к QEMU, упрощающий создание, настройку и управление виртуальными машинами.

Код написан на языке C и распространяется под лицензией BSD-2.

Изменения:

  • импорт образа виртуального диска с установленной ОС;
  • снепшоты (через интерфейс QMP);
  • выключение гостевой машины (через QMP);
  • сброс гостевой системы (через QMP);
  • поддержка сетевого драйвера vmxnet3;
  • поддержка vhost для virtio-net-pci;
  • возможность удаления дополнительного виртуального диска;
  • возможность использования устаревшей опции -cdrom (нужна для установки Minix3).

>>> Подробности

★★

Проверено: Shaman007 ()
Ответ на: комментарий от ssh2

В программе libvirt не используется. Там свой собственный генератор опций и структура хранения конфигураций.

Автор написал эту программу, т.к. ему было неудобно работать с кучей виртуалок с помощью скриптовой обвязки.

pascal ★★ ()
Последнее исправление: pascal (всего исправлений: 3)
Ответ на: комментарий от Indexator

Ну эта опция условно устаревшая. Более корректно можно назвать её альтернативой.

Из мана:
Instead of -cdrom you can use:
qemu-system-i386 -drive file=file,index=2,media=cdrom

Но результат выполнения обоих команд различен.

pascal ★★ ()
Последнее исправление: pascal (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от anonymous

Вообще изначально все было написано на bash, потом на ruby :D, потом проект переехал на С++ и был позднее полностью переписан на С. Автор просто немного шизофреник.

pascal ★★ ()
Ответ на: комментарий от pascal

Автор просто немного шизофреник.

Судя по рассуждениям о себе в третьем лице, уже не немного.

Но результат выполнения обоих команд различен.

И к тому же не умеет в русский язык.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от alt-x

Посмотрел, разницы действительно никакой, всегда используется SCSI интерфейс. Ондако при установке миникса с указанием -drive...cdrom у последнего плыл индекс диска с разделом корневой файловой подсистемы. Спасибо за уточнения, в следующей версии nEMU я просто по умолчанию для CD-ROM буду использовать ключ -cdrom.

pascal ★★ ()
Последнее исправление: pascal (всего исправлений: 1)
Open Source