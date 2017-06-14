Релиз nEMU 1.2.0

Проект nEMU (в прошлом qemu-manage) дорос до версии 1.2.0.
nEMU — это ncurses-интерфейс к QEMU, упрощающий создание, настройку и управление виртуальными машинами.
Код написан на языке C и распространяется под лицензией BSD-2.
Изменения:
- импорт образа виртуального диска с установленной ОС;
- снепшоты (через интерфейс QMP);
- выключение гостевой машины (через QMP);
- сброс гостевой системы (через QMP);
- поддержка сетевого драйвера vmxnet3;
- поддержка vhost для virtio-net-pci;
- возможность удаления дополнительного виртуального диска;
- возможность использования устаревшей опции -cdrom (нужна для установки Minix3).
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