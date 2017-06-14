Armed Bear Common Lisp 1.5

Вышла шестая редакция ABCL 1.5 — реализации языка программирования общего назначения Common Lisp.
Изменения в этом релизе:
- Java 5 больше не поддерживается.
- Компилятор теперь сохраняет более полную отладочную информацию.
- Улучшена инспекция бэктрейсов.
- Добавлена поддержка дизассемблирования байтокодa JVM.
- JSS теперь поддерживает новый синтаксис для доступа к статическим и нестатическим членам Java.
- ABCL-ASDF и ASDF:MVN-MODULE теперь позволяют использовать Java-артефакты и Maven-зависимости.
>>> Более подробный список изменений
>>> Загрузить
или запустить в Docker:
docker run -it easye/abcl:1.5.0
>>> Подробности