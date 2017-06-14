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Armed Bear Common Lisp 1.5

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Вышла шестая редакция ABCL 1.5 — реализации языка программирования общего назначения Common Lisp.

Изменения в этом релизе:

  • Java 5 больше не поддерживается.
  • Компилятор теперь сохраняет более полную отладочную информацию.
  • Улучшена инспекция бэктрейсов.
  • Добавлена поддержка дизассемблирования байтокодa JVM.
  • JSS теперь поддерживает новый синтаксис для доступа к статическим и нестатическим членам Java.
  • ABCL-ASDF и ASDF:MVN-MODULE теперь позволяют использовать Java-артефакты и Maven-зависимости.

>>> Более подробный список изменений

>>> Загрузить

или запустить в Docker: docker run -it easye/abcl:1.5.0

>>> Подробности

Ответ на: комментарий от Hertz

ABCL устарел

Почему? Это вполне полноценная реализация стандарта CL под JVM, которая нужна, соответственно, если по какой-то причине тебе нужен именно CL, а не clojure или кто-либо. Почему тебе может быть нужен именно CL? Ну, допустим, у тебя уже есть код на CL, или ты просто его любишь, мало ли.

давно уже никому не впёрся.

Он никому особо и не был нужен изначально, довольно специфическая вещь (как и весь CL). С другой стороны, если авторы его старательно пишут долгие годы, значит кому-то таки нужен. Хотя бы им.

risenshnobel ★★★ ()
Ответ на: комментарий от commagray

Кложура медленнее. Хотя с сообществом, и соответственно, библиотеками у неё заметно лучше. Если же нужен производительный лисп на jvm с прозрачной интеграцией с java я бы смотрел в сторону gnu kawa. Хотя как надёжное оттестированное решение кложура перспективнее.

feofan ★★★★ ()

Офигеть, и как я про такое не знал?! Это ж получается CL для жабы, да ещё и под GPL! Можно невозбранно троллить хипстеров с clojure. Жаль только оно в .deb (пока?) не запаковано.

zabbal ()
Ответ на: комментарий от denton

Java компилируется в байткод для JVM. Так же, как Scala, Kotlin и другие. JVM - крутая технология. Не нравится Java - пиши на другом языке и получи де-факто такую же программу.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от zabbal

Офигеть, и как я про такое не знал?!

Потому что у тебя:

Дата регистрации: 19.02.2015

Зарегившись лет пять назад, ты не мог бы не знать про все лишпы, существующие в природе.

Virtuos86 ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от feofan

Если же нужен производительный лисп на jvm с прозрачной интеграцией с java я бы смотрел в сторону gnu kawa.

Блин, до чего полезный топик оказался :)

Ещё бы они пакетированием в основные дистрибутивы озаботились, чтобы народ про них узнавал не из комментариев на LORe :(

zabbal ()
Ответ на: комментарий от Virtuos86

наверное, это не особо кому-то и нужно, нет?

В том-то и проблема: видит чувак, что вместо пачки нормальных пакетов с языком, доками, библиотеками и интеграцией с Emacs есть только гениальное предложение «скачать zip» - делает вывод, что «наколенная поделка, к production не готова совсем», поддерживается никак ибо «не особо кому-то и нужно». Соответственно идёт делать «apt get install clojure». А потом народ удивляется, почему их таким замечательным языком пользуется полторы калеки.

zabbal ()
Последнее исправление: zabbal (всего исправлений: 1)
Open Source