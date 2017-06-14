Armed Bear Common Lisp 1.5

ABCL устарел



Почему? Это вполне полноценная реализация стандарта CL под JVM, которая нужна, соответственно, если по какой-то причине тебе нужен именно CL, а не clojure или кто-либо. Почему тебе может быть нужен именно CL? Ну, допустим, у тебя уже есть код на CL, или ты просто его любишь, мало ли.

давно уже никому не впёрся.



Он никому особо и не был нужен изначально, довольно специфическая вещь (как и весь CL). С другой стороны, если авторы его старательно пишут долгие годы, значит кому-то таки нужен. Хотя бы им.