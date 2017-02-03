Представлен релиз Rust 1.15 — системного языка программирования, нацеленного на безопасную работу с памятью, скорость и параллельное выполнение кода. В этот релиз вошли 1443 патча.

Если у вас уже установлена предыдущая версия Rust, то обновиться до Rust 1.15 очень легко:

Стабильная версия, наконец-то, увидела долгожданную возможность: пользовательские расширения (custom derive)! К примеру, в Rust вы всегда могли автоматически реализовать некоторые типажи через атрибут derive :

#[derive(Debug)] struct Pet { name: String, }

Debug

Pet

Pet

Cargo.toml

[dependencies] serde = "0.9" serde_derive = "0.9" serde_json = "0.9"

Pet

#[macro_use] extern crate serde_derive; extern crate serde_json; #[derive(Serialize, Deserialize, Debug)] struct Pet { name: String, } fn main() { let pet = Pet { name: String::from("Ferris") }; let serialized = serde_json::to_string(&pet).unwrap(); println!("serialized = {}", serialized); let deserialized: Pet = serde_json::from_str(&serialized).unwrap(); println!("deserialized = {:?}", deserialized); }

serialized = {"name":"Ferris"} deserialized = Pet { name: "Ferris" }

Pet

// some extern crate and use lines elided here #[derive(Queryable)] struct Pet { name: String, } fn main() { use diesel_demo::schema::pets::dsl::*; let connection = establish_connection(); let results = pets .limit(5) .load::<Pet>(&connection) .expect("Error loading pets"); println!("Displaying {} pets", results.len()); for pet in results { println!("{}", pet.name); } }

В примере выше была определена реализация типажадля структурыс использованием минимального кода. Однако, это работало только для тех типажей, которые являлись частью стандартной библиотеки; пользователям это было недоступно. С версии Rust 1.15 это стало доступно. Это значит, что если вы захотите преобразовать структурув JSON, это так же просто, как добавить Serde в ваши добавить новый типаж кЭто выведет:Другой часто используемый вариант — Diesel (новая версия 0.10.0 которого представлена вслед за Rust 1.15). Допустим, у нас есть база данных, состоящая из. Мы можем сделать выборку следующим образом:Другие примеры с использование Diesel можно посмотреть на сайте

Такого рода библиотеки являются очень мощными, но полагаются на пользовательские расширения для эргономики. Хотя эти библиотеки и работали прежде на стабильной версии Rust, пользоваться ими было не так удобно, и пользователи предпочитали работать на ночных версиях Rust «из-за Serde и Diesel». Пользовательские расширения являются одними из самых широко-используемых возможностей в ночных версиях Rust. Таким образом, в июле прошлого года была начата работа над RFC 1681 для реализации данной возможности. В августе RFC был принят, претерпел большое количество работы и тестирования и, в итоге, был включен в эту стабильную версию.

Научиться писать свои собственные расширения можно в соответствующей главе книги «The Rust Programming Language».

Хотя больше всего упоминаний в рамках данной возможности пришлось на «Serde и Diesel», есть много других крутых возможностей, которые можно делать при помощи пользовательских расширений: например, derive-new. Ещё больше можно увидеть, посмотрев список обратных зависимостей пакета syn. ( syn очень важен для написания пользовательских расширений; для большей информации, смотрите соответствующую главу книги, ссылка на которую приведена выше). Пользовательские расширения были так же известны под названием «макросы 1.1», так как включают в себя основополагающую инфраструктуру для поддержки ещё более мощных возможностей во время компиляции в Rust, под названием «макросы 2.0». Ожидаем услышать больше новостей в этой сфере в будущих релизах.

Другие улучшения

Система сборки Rust была переписана на Rust с использованием Cargo. Теперь это основная система. Процесс был долгим, но наконец-то принес свои плоды. Вся разработка Rust происходит в основной ветке с использованием новой системы сборки, начиная с декабря прошлого года и показывает хорошую работу, ещё один показатель зрелости Cargo. Уже подготовлен PR для полного удаления всех Makefile-ов к версии Rust 1.17. Это позволит rustc напрямую использовать пакеты с crates.io в компиляторе, как это делается в других проектах на Rust.

В Rust появилась поддержка новых платформ 3 уровня: i686-unknown-openbsd, MSP430, и ARMv5TE.

Компилятор получил ряд улучшений производительности. Работы над производительностью компилятора продолжаются от релиза к релизу и в будущем ожидаются ещё больше улучшений.

В качестве незначительного улучшения, ?Sized теперь можно использовать в утверждении where. Другими словами:

struct Foo<T: ?Sized> { f: T, } struct Foo<T> where T: ?Sized { f: T, }

Вторая форма теперь принимается, и равнозначна первой.

Более подробный список изменений.

Стабилизация библиотек

Алгоритм slice::sort был переписан и теперь гораздо-гораздо быстрее. Применяется гибридная сортировка слиянием, вдохновленная Timsort. Раньше применялась простая сортировка слиянием.

Если у вас имеется Vec<T> где T: Copy с вызовом extend на него, ваш код теперь будет гораздо быстрее.

Говоря о быстродействии, chars().count() , chars().last() , и char_indices().last() теперь тоже быстры!

Китайские символы теперь правильно отображаются в fmt::Debug.

Также были стабилизированы следующие функции:

Более подробный список изменений.

Возможности Cargo

Cargo теперь будет выдавать предупреждение, если в верхнем уровне пакета будет файл с названием build.rs , но не будет аннотации build = "build.rs" . Это делается из соображения совместимости, так как предполагается использование файла build.rs в верхнем уровне пакета в качестве файла сборки.

В этом релизе, скрипты в Cargo больше не имеют доступа во время сборки к переменной среды окружения OUT_DIR через env!(«OUT_DIR»). Теперь проверку переменной надо осуществлять во время выполнения через std::env . Установка значения переменной во время сборки было ошибкой и некорректной при кросс-компиляции. Проверьте свои пакеты и обновите на использование std::env .

Команда cargo test получила поддержку флага --all, что полезно при работе с рабочими пространствами.

Появилась возможность статической компиляции с использованием MSVC CRT на Windows, и статического связывания OpenSSL на Mac OS X.

Более подробный список изменений.

Страница благодарности

Для выражения благодарности авторам и помощникам, которые делают Rust лучше, запущена новая инициатива «Thanks!» — страница с благодарностью людям, которые внесли вклад в Rust. Страница доступна по адресу https://thanks.rust-lang.org/ (или https://♥.rust-lang.org). Список авторов и помощников за всё время, по количеству коммитов, можно посмотреть здесь: https://thanks.rust-lang.org/rust/all-time. В Rust 1.15 всего был сделан вклад со стороны 137 людей.