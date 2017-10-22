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Tuntox 0.0.7

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Состоялся релиз программы для пересылки TCP-соединений по протоколу Tox, которая обеспечивает доступ с низкой задержкой к узлам за неконтролируемой вами NAT или с динамическим IP — Tuntox 0.0.7.

Основные изменения:

  • опция -P переименована в -W для соблюдения стандарта SSH-клиента;
  • улучшена скорость передачи данных, снижены задержки;
  • toxcore обновлен до версии 0.1.10, а libsodium — до 1.0.15;
  • поддержка Secret в скрипте tokssh;
  • сервис для systemd теперь содержит новые опции безопасности;
  • улучшена справка по опции --help;
  • прослушиваемые TCP- и UDP-порты теперь можно задать опциями -t и -u соответственно, по умолчанию используются случайные порты.
  • при опции -dd теперь выводятся строки лога toxcore.

>>> Подробности

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Проверено: jollheef ()
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