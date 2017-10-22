Состоялся релиз программы для пересылки TCP-соединений по протоколу Tox, которая обеспечивает доступ с низкой задержкой к узлам за неконтролируемой вами NAT или с динамическим IP — Tuntox 0.0.7.
Основные изменения:
- опция -P переименована в -W для соблюдения стандарта SSH-клиента;
- улучшена скорость передачи данных, снижены задержки;
- toxcore обновлен до версии 0.1.10, а libsodium — до 1.0.15;
- поддержка Secret в скрипте tokssh;
- сервис для systemd теперь содержит новые опции безопасности;
- улучшена справка по опции
--help;
- прослушиваемые TCP- и UDP-порты теперь можно задать опциями
-tи
-uсоответственно, по умолчанию используются случайные порты.
- при опции
-ddтеперь выводятся строки лога toxcore.
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