YAPC::Russia — ежегодная конференция, посвященная языку программирования Perl и его сообществу, которая проводится в Москве под названием May Perl, Киеве — під назвою Perl Mova, а также в Санкт-Петербурге.

4 ноября собираем гостей в московском офисе Mail.Ru Group. На May Perl приедут Perl-профессионалы из разных уголков земного шара, чтобы обменяться опытом, завести новые знакомства в своей сфере и пообщаться с единомышленниками в неформальной и приятной обстановке.

Мы приглашаем на YAPC::Russia докладчиков и участников! Чтобы выступить спикером, подайте заявку.

Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться.

Для тех, кто не сможет присутствовать лично, мы организуем онлайн-трансляцию.

Сбор гостей: в 10.00. Начало докладов: 11.00.

Адрес: Москва, Ленинградский пр-т, 39, стр. 79 (м. Аэропорт»).