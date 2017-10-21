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Overgrowth 1.0

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После 9 лет разработки наконец-то вышла игра Overgrowth, продолжение Lugaru. Жанр игры — рукопашные бои в 3D (с оружием и без) антропоморфных животных: кроликов, волков, крыс, кошек, собак. В режиме «кампании» имеется и сюжет с диалогами, о похождениях скитающегося воина-кролика.

Игра отличается проработанным физическим движком с физикой ragdoll, а также необычным контекстно-чувствительным управлением. По словам авторов кое-что позаимствовано из серии Assassin's Creed (хотя сама Lugaru вышла на 2 года раньше первого «Ассасина»).

Включена кампания, повторяющая в общих чертах сюжет Lugaru. Король кроликов продал своих подданных волкам, а чтобы нейтрализовать лучших воинов, устроил резню в деревне главного героя, стравив его с бандитами. Главный герой расправляется с бандитами, убивает большинство волков, включая вожака с семьёй, убивает короля, но отказывается становиться королём и отправляется странствовать по острову Лугару.

Подробности дальнейшего сюжета не раскрываются, но автор ранее упоминал, что «overgrowth» намекает на чересчур быстрое размножение кроликов в отсутствии хищников.

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Проверено: Aceler ()

Действие происходит через несколько лет после того, как главный герой предыдущей игры убил вожака волков и короля кроликов, но отказался стать королём сам.

Тэг «вещества».

jollheef ★★★☆☆ ()

Смешно конечно такие игры видеть, и я поражаюсь! На что ушли 9 ЛЕТ(!). Графика ниочем, геймплей деревянный, сюжет для третьеклассников. Физика вообще отдельная песня - никакой реалистичностью здесь не пахнет. За 9 лет люди сделали непонятно что непонятно для кого, да еще и пытаются ЭТО продавать.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

А я играю в топовые ААА-тайтлы и лучшие инди-игры с закрытым исходным кодом, да еще и под Windows! И получаю кайф. А работаю я на Linux, само собой.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от mx__

Что такое «Inherit the Earth» я хз, но мне почему то вспомнился Город, правда там были 'говорящие' собаки.

Квест середины 1990х, есть версия под Линукс, поддерживается ScummVM. Лис, олень и кабан ищут украденное устройство, управляющее погодой. Понемногу выясняется, что говорящих животных создали люди, которые покинули мир из-за эпидемии и теперь, похоже, прячутся на орбитальной станции. У животных технологически — средневековье, но с гораздо меньшим уровнем насилия.

У Саймака звери неантропоморфные, потому что их обслуживают роботы с руками. Но да, идею могли позаимствовать. Хотя были подобные идеи и до него.

question4 ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от ZenitharChampion

Или не в Greenlight, а в Early Access... Очень смутно представляю, какая разница. В общем, с тех пор, как в Стиме разрешили продавать со скидкой недоделанные игры, Overgrowth там есть.

question4 ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от pelmenman

У MI2 бОльший объём и 2 уровня сложности на выбор. Но на дискетах его таскать тяжелее, не всем нравится столь мультяшная графика, и бредовая концовка, в которой до сих пор неясно, что имел в виду автор :) По сравнению с первым разочаровал.

question4 ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от pelmenman

Как-то все про Monkey Island забыли...

https://www.gog.com/game/the_secret_of_monkey_island_special_edition

https://www.gog.com/game/monkey_island_2_special_edition_lechucks_revenge

К сожалению, только 2 части из 4х. И ремейк от Telltale еще есть. Но тоже неплох!

https://www.gog.com/game/tales_of_monkey_island

anonymous ()
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