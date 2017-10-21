Overgrowth 1.0

После 9 лет разработки наконец-то вышла игра Overgrowth, продолжение Lugaru. Жанр игры — рукопашные бои в 3D (с оружием и без) антропоморфных животных: кроликов, волков, крыс, кошек, собак. В режиме «кампании» имеется и сюжет с диалогами, о похождениях скитающегося воина-кролика.

Игра отличается проработанным физическим движком с физикой ragdoll, а также необычным контекстно-чувствительным управлением. По словам авторов кое-что позаимствовано из серии Assassin's Creed (хотя сама Lugaru вышла на 2 года раньше первого «Ассасина»).

Включена кампания, повторяющая в общих чертах сюжет Lugaru. Король кроликов продал своих подданных волкам, а чтобы нейтрализовать лучших воинов, устроил резню в деревне главного героя, стравив его с бандитами. Главный герой расправляется с бандитами, убивает большинство волков, включая вожака с семьёй, убивает короля, но отказывается становиться королём и отправляется странствовать по острову Лугару.

Подробности дальнейшего сюжета не раскрываются, но автор ранее упоминал, что «overgrowth» намекает на чересчур быстрое размножение кроликов в отсутствии хищников.