Программа PYCON RUSSIA готова: 26 докладов от спикеров из Disney, Facebook, Spotify, PyPy, Тинькофф Банк, Яндекс

16–17 июля в отеле «Cronwell Яхонты Таруса» в 95 км от Москвы пройдёт пятая российская конференция Pycon Russia.
Формат PyConRu: два дня на природе, доклады и мастер-классы от российских и иностранных докладчиков, Lightning Talks и афтепати.
Среди спикеров: Paul Hildebrandt (Walt Disney Animation Studios, США), Łukasz Langa (Facebook, США), Nina Zakharenko (Venmo, США), Lynn Root (Spotify, США), Maciej Fijałkowski (PyPy, ЮАР), Андрей Степанов (Тинькофф Банк), Александр Кошкин (Positive Technologies), Елизавета Шашкова (JetBrains), Олег Чуркин (Rambler&Co).
В программе:
- как в Disney используют Python при создании анимационных фильмов;
- Python в инфраструктуре Spotify;
- распознавание речи на Python, python и память;
- библиотека Gevent;
- Python of Things;
- платформа для омниканального обслуживания клиентов (с хайлоадом и ML внутри);
- PyPy;
- отладка в python;
- AppEngine;
- python на микроконтроллерах.
Для студентов — спец. цена.
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