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Программа PYCON RUSSIA готова: 26 докладов от спикеров из Disney, Facebook, Spotify, PyPy, Тинькофф Банк, Яндекс

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16–17 июля в отеле «Cronwell Яхонты Таруса» в 95 км от Москвы пройдёт пятая российская конференция Pycon Russia.

Формат PyConRu: два дня на природе, доклады и мастер-классы от российских и иностранных докладчиков, Lightning Talks и афтепати.

Среди спикеров: Paul Hildebrandt (Walt Disney Animation Studios, США), Łukasz Langa (Facebook, США), Nina Zakharenko (Venmo, США), Lynn Root (Spotify, США), Maciej Fijałkowski (PyPy, ЮАР), Андрей Степанов (Тинькофф Банк), Александр Кошкин (Positive Technologies), Елизавета Шашкова (JetBrains), Олег Чуркин (Rambler&Co).

В программе:

  • как в Disney используют Python при создании анимационных фильмов;
  • Python в инфраструктуре Spotify;
  • распознавание речи на Python, python и память;
  • библиотека Gevent;
  • Python of Things;
  • платформа для омниканального обслуживания клиентов (с хайлоадом и ML внутри);
  • PyPy;
  • отладка в python;
  • AppEngine;
  • python на микроконтроллерах.

Для студентов — спец. цена.

>>> Подробности

anonymous

Проверено: Shaman007 ()
Ответ на: комментарий от anonymous

серьезной конференции

Питон

PyPy — как правильно пипи в питона.
отладка в python — без вменяемой типизации отладка бесполезна.
python на микроконтроллерах — это как слон в посудной лавке только слон чуть поменьше, а вместо лавки спичечный коробок.
Python of Things — над этим я даже смеяться не буду. Слишком пошло получается.
python и память — очень серьёзная тема, да.
как в Disney используют Python — написали пару скриптов для запуска утилит конвертации каких-то файлов.

MimisGotAPlan ()
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