Программа PYCON RUSSIA готова: 26 докладов от спикеров из Disney, Facebook, Spotify, PyPy, Тинькофф Банк, Яндекс

серьезной конференции

Питон



PyPy — как правильно пипи в питона.

отладка в python — без вменяемой типизации отладка бесполезна.

python на микроконтроллерах — это как слон в посудной лавке только слон чуть поменьше, а вместо лавки спичечный коробок.

Python of Things — над этим я даже смеяться не буду. Слишком пошло получается.

python и память — очень серьёзная тема, да.

как в Disney используют Python — написали пару скриптов для запуска утилит конвертации каких-то файлов.