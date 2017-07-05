strace 4.18

strace — утилита для диагностики и отладки программ для ОС, использующих ядро Linux. Она позволяет отслеживать и (начиная с версии 4.15) вмешиваться в процесс взаимодействия программы и ядра, включая происходящие системные вызовы, возникающие сигналы и изменения состояния процесса. Для своей работы strace использует механизм ptrace. Начиная с версии 4.13 формирование выпусков strace синхронизировано с выходом новых версий Linux.
- Реализован ряд улучшений в поддержке декодирования протокола netlink (см. также). Работы по улучшению поддержки декодирования протокола netlink проводятся в рамках проекта Google Summer of Code 2017 «Netlink socket parsers», являющегося продолжением одноимённого проекта 2016 года.
- Добавлена поддержка декодирования сообщений SCM_TIMESTAMP*.
- Обновлены списки значений констант
ARPHRD_*,
KEYCTL_*,
NDIAG_SHOW_*,
RTM_*,
SCM_*,
SCTP_*,
SO_*,
V4L2_*и используемых в системном вызове prctl()
ARCH_*.
- Исправлен сброс маски заблокированных сигналов у strace в интерактивном режиме (
-I2), теперь заблокированные сигналы остаются таковыми на всём протяжении работы strace.
- Исправлен сброс обработчика сигнала
SIGCHLDна обработчик по умолчанию в трассируемых процессах.
- При завершении трассируемого процесса по сигналу, заблокированному в strace, данный сигнал разблокируется, дабы strace завершился по тому же сигналу.
- Исправление сборки на старых ядрах на архитектуре mips.
- Исправление сборки на архитектурах aarch64 и tile с glibc >= 2.26.
- Исправление сборки на архитектурах arc и nios2 после изменений, связанных с добавлением поддержки декодирования системного вызова rt_sigreturn() в strace 4.17.
Помимо проекта JingPiao Chen по поддержке декодирования протокола netlink, в рамках Google Summer of Code 2017 также выполняются следующие работы:
- Поддержка pcap-like синтаксиса для задания фильтров системных вызовов (Николай Марчук)
- Поддержка встраивания Lua в механизмы фильтрации и подмены системных вызовов (Виктор Крапивенский)
- Разработка утилиты, позволяющей получать справочную информацию о системных вызовах (Эдгар Казиахмедов)
>>> Сайт проекта (sourceforge)
>>> Репозиторий (sourceforge)