29-30 апреля в Киеве пройдет RustFest 2017

Совсем скоро, 29–30 апреля европейская конференция RustFest будет проходить в Киеве.
Rust — самый любимый язык программирования в мире по опросу StackOverflow. Он соединяет в себе последние достижения теории языков программрования с лучшими практиками индустрии и используется повсеместно: Internet of Things, Machine Learning, системные библиотеки, аддоны для Python, Java, .NET и т. д., мобильная разработка и WebAssembly.
Конференция и воркшопы рассчитаны на разрабочиков с любым уровнем владения языка. Доклады будут проходить в один поток.
Состав звездный:
- Emily Dunham и Manish Goregaokar из Mozilla;
- Ashley Wiliams из npm;
- Ingvar Stepanyan из CloudFlare;
- Fletcher Nichol из Chef;
- Luis de Bethencourt из Samsung;
- и другие.
Ведущий конференции — Steve Klabnik, автор The Rust Programming Language Book.
Студентам билет за полцены.
Ссылка с промокодом -30%: https://ti.to/asquera-event-ug/rustfest-kyiv/discount/LORLOVESRUST