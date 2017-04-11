29-30 апреля в Киеве пройдет RustFest 2017

Совсем скоро, 29–30 апреля европейская конференция RustFest будет проходить в Киеве.

Rust — самый любимый язык программирования в мире по опросу StackOverflow. Он соединяет в себе последние достижения теории языков программрования с лучшими практиками индустрии и используется повсеместно: Internet of Things, Machine Learning, системные библиотеки, аддоны для Python, Java, .NET и т. д., мобильная разработка и WebAssembly.

Конференция и воркшопы рассчитаны на разрабочиков с любым уровнем владения языка. Доклады будут проходить в один поток.

Состав звездный:

Emily Dunham и Manish Goregaokar из Mozilla;

Ashley Wiliams из npm;

Ingvar Stepanyan из CloudFlare;

Fletcher Nichol из Chef;

Luis de Bethencourt из Samsung;

и другие.

Ведущий конференции — Steve Klabnik, автор The Rust Programming Language Book.

Студентам билет за полцены.

Ссылка с промокодом -30%: https://ti.to/asquera-event-ug/rustfest-kyiv/discount/LORLOVESRUST

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