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Открыт предзаказ на 5.7-дюймовый коммуникатор с Android и Linux

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Компания Planet Computers, имеющая некоторое отношение к Psion, начала сбор средств на Indiegogo на выпуск достойного наследника Psion.

Характеристики:

  • чипсет Mediatek Helio X25;
  • 4 Гб оперативной памяти;
  • 64 Гб встроенной памяти и слот для MicroSD;
  • сенсорный экран 5.7 дюйма с разрешением 2880×1440;
  • батарея 8 мАч;
  • GPS;
  • две модели: с GSM/3G/4G или без мобильной связи;
  • размеры: 17.13×8.0×1.35 см.

По поводу поддержки Linux подробностей нет, кроме того, что она будет из коробки. Пока неизвестно, насколько открытым будет устройство. Стоит обратить внимание на тот факт, что на клавиатуру поместятся не все буквы русской раскладки, а также на узкую и высокую клавишу Enter.

>>> Подробности

★★

Проверено: Shaman007 ()

Пока неизвестно, насколько открытым будет устройство.

чипсет Mediatek Helio X25;

Mediatek и открытость? Да они за GPL исходники требуют деньги. Или, вдруг, что-то наконец-то поменялось?

gag ★★★★★ ()

сенсорный экран 5.7 дюйма с разрешением 2880×1440;

Мало того что на таком разрешении для КОМФОРТНОГО чтения хватит и 1280x720 с головой, так еще это сверхразрешение батарею сожрет мгновенно.

anonymous ()

Как им пользоваться в качестве телефона то, если у него дисплей всегда лицом к клавиатуре (и зачем его тогда делать сенсорным?)? Лучше уж тогда взять семидюймовый лаптоп, который тут не так давно пиарили (хотя в него забыли положить рамы).

alozovskoy ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от tailgunner

Как маленькая замена ноутбуку для работы с почтой и документами. С тачскрином это делать очень неудобно, а Blackberry накрылись половым органом. Так что для меня это весьма актуально.

hateyoufeel ★★★ ()

какие реальные сценарии работы он покрывает, которые не может покрыть мой телефон на android или iOS ?
я не могу придумать таких сценариев

rusich ()
Ответ на: комментарий от Valman_new

вы сравниваете круглое и горячее. я спрашиваю что он может делать лучше чем это же делает любой современный телефон, а вы говорите: «о! да он же синий, а не красный!»

rusich ()
Ответ на: комментарий от tailgunner

ну то есть смартфон с выдвижной клавой тоже подошел бы?

Да, если это хорошая и годная клавиатура. См. blackberry passport и подобные. Хотя формат ноутбука мне тоже нравится, т.к. можно печатать больше чем двумя пальцами.

hateyoufeel ★★★ ()
Ответ на: комментарий от rusich

Он синий, а не голубой. Андроид пока что не дотягивает до нормальной системы, а ёсь имхо на форуме красногдазых лучше вообще не упоминать. И да — меньше $%ли с рутингом, нормальная кастомизация etc. Возможно.

Valman_new ()
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