Открыт предзаказ на 5.7-дюймовый коммуникатор с Android и Linux

Компания Planet Computers, имеющая некоторое отношение к Psion, начала сбор средств на Indiegogo на выпуск достойного наследника Psion.

Характеристики:

чипсет Mediatek Helio X25;

4 Гб оперативной памяти;

64 Гб встроенной памяти и слот для MicroSD;

сенсорный экран 5.7 дюйма с разрешением 2880×1440;

батарея 8 мАч;

GPS;

две модели: с GSM/3G/4G или без мобильной связи;

размеры: 17.13×8.0×1.35 см.

По поводу поддержки Linux подробностей нет, кроме того, что она будет из коробки. Пока неизвестно, насколько открытым будет устройство. Стоит обратить внимание на тот факт, что на клавиатуру поместятся не все буквы русской раскладки, а также на узкую и высокую клавишу Enter.

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