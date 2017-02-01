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НовостиOpenOffice

LibreOffice 5.3

 


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Организация The Document Foundation представила новый значительный выпуск офисного пакета LibreOffice. Сборки подготовлены для различных дистрибутивов GNU/Linux, Windows и macOS.

Релиз содержит множество новшеств, но пока окончательно не стабилизирован, поэтому позиционируется как ознакомительный и пригодный для использования продвинутыми пользователями, а также энтузиастами. О готовности к промышленному использованию будет объявлено дополнительно при выходе одного из корректирующих релизов (5.3.4 или 5.3.5).

Writer

  • Добавлен новый диалог для быстрого перехода к другой странице, доступный из меню «Правка» → «Перейти к странице» или по сочетанию клавиш Ctrl+G.
  • Реализованы стили таблиц: теперь, если таблица использует стиль таблицы, то стиль сохраняется при редактировании таблицы, включая добавление и удаление строк, столбцов или данных. Доступен импорт и экспорт стилей таблиц ODF. Добавлена поддержка команд «Отмена» и «Возврат» для стилей таблиц.
  • Добавлены новые инструменты рисования Стрелки (которые ранее были доступны только в Draw или Impress).
  • Появилась возможность настроить маленькие заглавные символы, используя значок на панели инструментов.

Calc

  • Были добавлены новые инструменты рисования Стрелки (которые ранее были доступны только в Draw или Impress).
  • При новой установке LibreOffice значение опции по умолчанию для новых документов Calc будет «Разрешить подстановочные знаки в формулах» вместо «Разрешить регулярные выражения в формулах». Это сделано для лучшей совместимости с другими редакторами электронных таблиц и для повышения дружелюбности к пользователям, не знакомым с регулярными выражениями. Подстановочные знаки более широко распространены, а большой набор регулярных выражений часто делает составление запросов и формул слишком сложными для обычных пользователей.
  • В интерфейсе пользователя имя функции «EFFECTIVE» было изменено на «EFFECT», чтобы быть таким же, как в других приложениях для работы с электронными таблицами.
  • Изменения в функциях «ISOWEEKNUM» и «WEEKNUM_OOO» для совместимости со стандартом ODF 1.2
  • Реализован формат числа «Дробь». Параметры форматирования доступны через диалог из меню «Формат → Ячейки», во вкладке «Числа» и через Боковую панель.
  • К функциям, доступным в сводных таблицах, добавлена «Среднее», полезное для полей данных и для рядов полей или столбцов (промежуточных итогов). Загрузка и сохранение таких сводных таблиц поддерживаются только в формате ODS.
  • Объединение не пустых ячеек из меню «Формат → Объединить ячейки → Объединить ячейки» стало более интерактивным и предлагает несколько вариантов объединения данных.
  • Добавлено поле поиска для функций в диалоге «Вставка → Функция».

Impress

  • Изображения, вставленные через меню «Вставка → Медиа → Фотоальбом», теперь могут быть связаны с документом вместо встраивания их в документ.
  • В режиме мастер-слайд на Боковую панель была добавлена секция «Свойства слайда».
  • При запуске теперь отображается диалог «Выбор шаблона», в котором можно выбрать шаблон для создания презентации.
  • Добавлены два новых шаблона: Vivid и Pencil, все существующие шаблоны были улучшены.

Draw

  • Добавлены новые виды стрелок и оконцовок линий, включая такую странную, как «птичья лапка». Все они также доступны в иных модулях LibreOffice.

Base

  • Firebird был обновлён до версии 3.0.0. Это привело к невозможности чтения данных Firebird 2.5, поэтому встроенные Firebird ODB-файлы, созданные в LibreOffice версии до 5.2 не могут быть открыты в LibreOffice 5.3.

Chart

  • Формула в линии тренда: Имя для Y (по умолчанию «f(x)») и имя для X (по умолчанию «x») могут быть заменены на имена, определённые пользователем.

Math

  • Динамически изменяющий размер интеграл intd теперь позволяет задать нижний и верхний предел.
  • Была добавлена новая команда «Evaluated At» в разделе «Скобки» окна «Элементы».
  • Улучшения в импорте из MathML: импорт <mspace>, импорт эластичного знака интеграла из MathML
  • Улучшения в экспорте в MathML: экспорт динамически изменяемого интеграла <intd> в MathML , экспорт греческих символов в MathML с корректным аттрибутом mathvariant.

Ядро / Общие

  • Закрытие LibreOffice больше не закрывает активные UNO-соединения.
  • Для отрисовки текста на всех платформах задействован движок HarfBuzz.
  • Тип OpenType теперь поддерживается на всех платформах, возможности OpenType активированы для всех языков по умолчанию.
  • Технология Graphite в версии для macOS теперь поддерживается так же хорошо, как и в версиях для GNU/Linux и Windows.
  • Улучшено выравнивание Kashida для арабского письма.
  • Улучшено вертикальное расположение текста для восточноазиатских систем письменности (CJK) для использования движка HarfBuzz вместо решения home grown.
  • Весь текст теперь отрисовывается через HarfBuzz и нет никакой разницы между простыми и сложными системами письменности.
  • Исправлено много специфичных для Windows и macOS ошибок в движке отрисовки текста.
  • Улучшен интерлиньяж для всех платформ.
  • Добавлена возможность настроить вертикальный текстовый блок «слева направо», необходимый для традиционного монгольского письма и манчу.
  • Были изменены цветовые палитры: удалены палитры gallery, web, cmyk и scribus; добавлены палитры breeze, tonal, freecolour-hlc; переработаны палитры Tango, html, standard.
  • Встроенная библиотека libxmlsec обновлена до версии 1.2.23, включая реализацию «OOXML Relationships Transform Algorithm».
  • Добавлена поддержка импорта и экспорта для сигнатур PDF.
  • Добавлена поддержка подписи PAdES в файлах PDF.
  • Добавлена поддержка подписи XAdES в файлах ODF.
  • Добавлен безопасный режим, временно запускающий LibreOffice с чистым профилем пользователя и помогающий восстановить испорченную (по любым причинам) конфигурацию.
  • LibreOffice теперь поддерживает следующие зарегистрированные схемы Office URI: ms-word:, ms-powerpoint:, ms-excel:, ms-visio:, ms-access:. Также добавлена новая специфичная для LibreOffice схема — vnd.libreoffice.command:. В настоящее время необязательный параметр папки для сохранения по умолчанию не используется. Обработчик схем регистрируется в ОС Windows при инсталляции. Схемы, специфичные для Microsoft, регистрируются, только если отмечены опции открытия соответствующих типов файлов Microsoft с помощью LibreOffice (commit). Это позволило улучшить интеграцию с MS SharePoint.

Справка

  • Для лучшего соответствия внешнему виду целевой платформы текст в Справке теперь показывается с использованием того шрифта, установленного по умолчанию в каждой ОС, если это возможно (например, Segoe UI в Windows, Ubuntu в Ubuntu и Cantarell в Fedora).

Фильтры

Улучшения в фильтре OpenXML:

  • Исправлена потеря значения ширины для скрытых / collapsed grouped столбцов после экспорта в формат XLSX или XLS.
  • Альбомная ориентация теперь корректно сохраняется после экспорта в формат XLSX или XLS (совместимость c MS Excel).
  • Скрытые и пустые строки остаются скрытыми после экспорта в формат XLSX или XLS.
  • Группированные столбцы и строки корректно сохраняются после экспорта в формат XLSX.
  • При экспорте в формат XLSX теперь сохраняются ключи XML_outlineLevelRow и XML_outlineLevelCol (совместимость c Office365).
  • Исправлена ширина столбцов в MS Excel для OS X после экспорта в формат XLSX и XLS.
  • Исправлена точность ширины столбца в соответствии со спецификацией MS.
  • Исправление для определенного пользователем ручного форматирования, которое не применялось в процессе импорта документов из формата XLSX.
  • Исправлен экспорт цветных пустых ячеек в формат XLSX и XLS.
  • Исправлена проблема совместимости с Excel 2007 после экспорта в формат XLSX.
  • Исправлен медленный импорт сгруппированных сводных таблиц из формата XLSX.
  • Формат дроби принимает аргумент «0» в дополнение к «#» и «?».
  • Может быть импортирован расширенный LCID. Расширенный LCID используется для экспорта календаря и местных чисел.

Другое:

  • PDF-файл теперь может быть вставлен в документ как изображение.
  • Добавлена поддержка современного метода шифрования файлов Microsoft Office «RC4 CryptoAPI Encryption».
  • Форматы sdc, sda и sdw могут быть снова импортированы при помощи libstaroffice. В настоящее время этот фильтр переписан с нуля и находится на ранней стадии разработки.

Графический интерфейс

  • Сочетания клавиш теперь отображаются в контекстных меню. Это можно настроить в диалоге «Сервис → Параметры → Вид → Меню».
  • Упрощён диалог восстановления документа.
  • Переработан диалог «Управление расширениями»: удалены различные кнопки из записей для совместимости со стандартными виджетами, также в процессе были исправлены различные ошибки.
  • В диалоге «Область» были переработаны вкладки «Цвета», «Градиенты», «Штриховка» и «Текстура», а также добавлена вкладка «Паттерны».
  • Добавлен новый набор паттернов.
  • Пункт «Открыть шаблон» добавлен в выпадающее меню кнопки «Открыть».
  • На Боковую панель в Writer добавлен новый раздел «Страница», состоящий из четырёх секций: «Формат страницы», «Стиль страницы», «Верхний колонтитул» и «Нижний колонтитул».
  • Добавлена функциональность «Импорт текстуры» в секцию «Область» раздела «Свойства» Боковой панели.
  • Добавлена опция «Отображать внешний вид стиля» в нижней части раздела «Стили» и форматирование Боковой панели.
  • Добавлена секция «Воспроизведение медиа» на Боковую панель в Impress.
  • Новый элемент меню «Справка → Руководства пользователя…» — прямая ссылка на руководства пользователя и прочую документацию.
  • Новый элемент меню «Справка → Получить помощь онлайн…» — прямая ссылка на форумы поддержки пользователей и базы знаний.
  • Диалог «Выбор темы» был исправлен: поле поиска и кнопки категорий снова работают. LibreOffice теперь можно раскрасить, используя диалог «Сервис → Параметры → LibreOffice → Персонализация → Выбрать тему».
  • Диалог «Настройка» стал более удобным и дружелюбным к пользователю, так как некоторые важные кнопки были вынесены в диалог из выпадающих меню.

LibreOffice Online

  • Этот выпуск представляет также первый релиз исходного кода LibreOffice Online, который обеспечивает базовое совместное редактирование документов в браузере путём многократного использования ядра LibreOffice. Рендеринг должен быть отличным и совпадать с LibreOffice. Однако это принципиально серверное приложение.
  • Доступен Docker-образ LibreOffice Online. Вы можете получить последний образ docker из Docker Hub или скачать его, используя следующие команды: 
    $ docker pull libreoffice/online
$ docker run -t -d -p 127.0.0.1:9980:9980 -e "domain=<your-dot-escaped-domain>" --cap-add MKNOD libreoffice/online
    Известные проблемы: Этот образ docker не работает в Ubuntu 14.04 LTS, потому что ядро Linux в Ubuntu 14.04 LTS собрано без опции CONFIG_AUFS_XATTR=y, отсутствие которой ведёт к неработоспособности хранилища aufs в docker. ()

Локализация

  • Ударения в именах функций в Calc в испанском языке (DÍA(), MÁX()) были удалены для совместимости с другими реализациями электронных таблиц.
  • Начата работа по локализации имён функций в Calc на русский язык.
  • Доступны для атрибутов текста:
    • Силезийский [szl-PL];
    • Венгерский Рова [hu-Hung-HU].
  • Файлы автозамены для европейского португальского языка были синхронизированы с файлами бразильского португальского: добавлено 1936 записей автозамены, 11 новых двухбуквенных сокращений и 1726 новых аббревиатур.
  • Обновлён список для хорватского языка: добавлено 66 новых аббревиатур.

Scripting: Python и Basic

  • Обновлена библиотека Access2Base до версии 1.6.0.

Шрифты

  • В состав дистрибутива LibreOffice был добавлен шрифт Emoji One для поддержки эмодзи.

Интеграция с операционными системами

  • Установщик для Windows (MSI) теперь поддерживает функцию «Restart Manager» (менеджер перезапуска), доступную для Windows Vista и более поздних. Это позволяет автоматически закрывать и перезапускать после инсталляции процессы, блокирующие файлы, которые инсталлятор должен заменить. Ранее выводился только список этих процессов, и пользователю необходимо было самостоятельно вручную закрыть и перезапустить их. Если указанные процессы не закрыть, после инсталляции потребуется перезапуск системы.

Экспериментальные возможности

Панели инструментов:

  • Добавлены четыре режима панелей инструментов и переключатель для них, доступный из меню «Вид → Разметка панели».
  • Добавлена реализация фреймворка Extended Toolbar.
  • Добавлена реализация трёх разных макетов в Extended Toolbar.
  • В Impress добавлена однострочная панель инструментов «Стандартная (Однострочная)», содержащая наиболее часто используемые функции.

Боковая панель:

  • В Writer на Боковую панель был добавлен раздел «Управление изменениями».
  • Добавлена секция «Фигуры» на Боковую панель в Draw.

Иное:

  • Добавлено выпадающее меню для вставки эмодзи.

Удалённые или отмеченные устаревшими возможности

  • Тема значков «Human» была удалена.
  • Поддержка bitmap-only шрифтов в Windows была удалена .
  • Поддержка шрифтов Type 1 была удалена.
  • Мастер из меню «Файл → Мастер → Презентация» был удалён. Вместо этого при запуске Impress будет отображаться диалог «Выбор шаблона» со списком доступных шаблонов для создания презентации.
  • Простые градиентные шаблоны «AbstractGreen», «AbstractRed» и «AbstractYellow» были удалены.

Также были произведены некоторые изменения в UNO API и исправлено множество ошибок.

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Проверено: leave ()
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Когдаж оно на Qt перейдет! В самом деле, такое вырвиглазие в KDE. Каждый апдейт такие стены текста, и ни слова про Qt. Доколе?!?!?!

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

возьми и собери команду энтузиастов, форкни проект (потому что пилить его на Qt в рамках текущей кодовой базы тебе не дадут), и работай на здоровье. Как надоест верить в чудеса, которые рассказывают про Qt, приходи, мы тебя выслушаем

Kompilainenn ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Да хрен бы с ним с кутёй или гтк ведь в реальности сие не нужно будет ни кому пока не будет полной совместимости с майкровским оффисом вот и всё. Жалкие попытки «внедрения» ниачём пока что. Плевать что одф и прочее это стандарт есть такая штука реальность называется.

anonymous ()

Firebird был обновлён до версии 3.0.0. Это привело к невозможности чтения данных Firebird 2.5, поэтому встроенные Firebird ODB-файлы, созданные в LibreOffice версии до 5.2 не могут быть открыты в LibreOffice 5.3.

Однозначно фича...

AVL2 ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от anonymous

в реальности сие не нужно будет ни кому пока не будет полной совместимости с майкровским оффисом вот и всё.

ни кому

Ты допустил 6 ошибок в слове «мне». Раз берёшься истерить про ненужность - говори исключительно про себя.

hobbit ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от najlus

Да. Красота - одна из фишек риббона, конечно если он написан на фреймворке, способном рисовать няшные контролы. Вторая фишка - концентрация элементов управления. По сравнению с трёхэтажными меню здорово уменьшает время доступа.

ox55ff ()
Ответ на: комментарий от Sunderland93

Увеличить некоторые значки и переставить в неудобном порядке - это не риббон.

Но вообще да, только у тебя не тот скриншот, если там выбрать «Tabbed», это больше похоже на нормальный интерфейс. Хотя костыль с меню всё равно остаётся, видимо, не все функции доступны через ленту, или работает криво
Как стабилизируется в генте, надо будет потыкать

TheAnonymous ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от ox55ff

По сравнению с трёхэтажными меню здорово уменьшает время доступа.

До тех пор, пока нужного элемента не окажется среди полутора отображаемых... А там, в поисках, куда разработчики его засунули, всё сэкономленное время и теряется как нефиг делать.

najlus ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от ox55ff

По сравнению с трёхэтажными меню здорово уменьшает время доступа.

Для тех, кто тыкает в меню/риббон мышью - возможно. Но тогда смешно говорить про время доступа, поскольку горячие клавиши (которыми в MSO снабжён КАЖДЫЙ пункт меню) заруливают и первое, и второе.

hobbit ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от HashDerpy

А редактировать документы, присланные другими людьми, не приходится? Так-то концепция LaTeX выглядит неплохо, но когда на входе и выходе информации тебя поджидают хмурые люди с офисными пакетами наперевес, как-то вся прелесть теряется...

hobbit ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от najlus

А там, в поисках, куда разработчики его засунули, всё сэкономленное время и теряется как нефиг делать.

Через меню тоже в первый раз искать долго.
Синдром утёнка, как привыкли к Word 6.0, так и не хочется ничего менять. А кто привык к Офису 2007+ (прошло уже больше 10 лет), больше не будет пользоваться старьём, или этой вашей либрой.
Потому что объективно удобнее, время доступа для большинства часто используемых операций уменьшается, а для остальных в худшем случае не изменяется, если знать, куда тыкать

TheAnonymous ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от hobbit

Я в большинстве случаев рекомендую и настаиваю на использовании TeX, но если требуется кому-нибудь скинуть docx/odt, то просто прогоняю через Pandoc; если прислали такой документ, то прогоняю смерда ссаными тряпками, ибо нефиг.

HashDerpy ()
Ответ на: комментарий от hobbit

Потому что лента это компромисс между лабиринтом меню и трёхпальцевым заклинаниям на клавиатуре. Одинаково хорошо и тёте Лере и прошаренному пользователю. Победа по всем фронтам.

ox55ff ()
Ответ на: комментарий от TheAnonymous

Но чем это так принципиально лучше обычной панели инструментов? Как по мне - лишь больше места занимает.

Через меню тоже в первый раз искать долго.

Через меню, в первый раз, по смыслу, в большинстве случаев, можно догадаться куда лезть.

najlus ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Да хрен бы с ним с кутёй или гтк ведь в реальности сие не нужно будет ни кому пока не будет полной совместимости с майкровским оффисом вот и всё.

В России скоро от МСовского офиса откажутся все. Происходит это на деле, а не только на словах. Зачем совместимость с тем, от чего отказываются?

anonymous ()
Ответ на: комментарий от TheAnonymous

Потому что субъективно удобнее, время доступа для большинства часто используемых операций уменьшается, а для остальных в худшем случае не изменяется, если знать, куда тыкать

Отучаемся.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от HashDerpy

Это всё, конечно, прекрасно, но ужасно. Думаю, из-за этого монстра Я и пересел на вёрстку в LaTeX.

Вроде латех это долго и сложно. За сколько реально освоить, и чем он лучше офиса?

anonymous ()
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