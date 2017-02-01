LibreOffice 5.3

Организация The Document Foundation представила новый значительный выпуск офисного пакета LibreOffice. Сборки подготовлены для различных дистрибутивов GNU/Linux, Windows и macOS.
Релиз содержит множество новшеств, но пока окончательно не стабилизирован, поэтому позиционируется как ознакомительный и пригодный для использования продвинутыми пользователями, а также энтузиастами. О готовности к промышленному использованию будет объявлено дополнительно при выходе одного из корректирующих релизов (5.3.4 или 5.3.5).
Writer
- Добавлен новый диалог для быстрого перехода к другой странице, доступный из меню «Правка» → «Перейти к странице» или по сочетанию клавиш Ctrl+G.
- Реализованы стили таблиц: теперь, если таблица использует стиль таблицы, то стиль сохраняется при редактировании таблицы, включая добавление и удаление строк, столбцов или данных. Доступен импорт и экспорт стилей таблиц ODF. Добавлена поддержка команд «Отмена» и «Возврат» для стилей таблиц.
- Добавлены новые инструменты рисования Стрелки (которые ранее были доступны только в Draw или Impress).
- Появилась возможность настроить маленькие заглавные символы, используя значок на панели инструментов.
Calc
- Были добавлены новые инструменты рисования Стрелки (которые ранее были доступны только в Draw или Impress).
- При новой установке LibreOffice значение опции по умолчанию для новых документов Calc будет «Разрешить подстановочные знаки в формулах» вместо «Разрешить регулярные выражения в формулах». Это сделано для лучшей совместимости с другими редакторами электронных таблиц и для повышения дружелюбности к пользователям, не знакомым с регулярными выражениями. Подстановочные знаки более широко распространены, а большой набор регулярных выражений часто делает составление запросов и формул слишком сложными для обычных пользователей.
- В интерфейсе пользователя имя функции «EFFECTIVE» было изменено на «EFFECT», чтобы быть таким же, как в других приложениях для работы с электронными таблицами.
- Изменения в функциях «ISOWEEKNUM» и «WEEKNUM_OOO» для совместимости со стандартом ODF 1.2
- Реализован формат числа «Дробь». Параметры форматирования доступны через диалог из меню «Формат → Ячейки», во вкладке «Числа» и через Боковую панель.
- К функциям, доступным в сводных таблицах, добавлена «Среднее», полезное для полей данных и для рядов полей или столбцов (промежуточных итогов). Загрузка и сохранение таких сводных таблиц поддерживаются только в формате ODS.
- Объединение не пустых ячеек из меню «Формат → Объединить ячейки → Объединить ячейки» стало более интерактивным и предлагает несколько вариантов объединения данных.
- Добавлено поле поиска для функций в диалоге «Вставка → Функция».
Impress
- Изображения, вставленные через меню «Вставка → Медиа → Фотоальбом», теперь могут быть связаны с документом вместо встраивания их в документ.
- В режиме мастер-слайд на Боковую панель была добавлена секция «Свойства слайда».
- При запуске теперь отображается диалог «Выбор шаблона», в котором можно выбрать шаблон для создания презентации.
- Добавлены два новых шаблона: Vivid и Pencil, все существующие шаблоны были улучшены.
Draw
- Добавлены новые виды стрелок и оконцовок линий, включая такую странную, как «птичья лапка». Все они также доступны в иных модулях LibreOffice.
Base
- Firebird был обновлён до версии 3.0.0. Это привело к невозможности чтения данных Firebird 2.5, поэтому встроенные Firebird ODB-файлы, созданные в LibreOffice версии до 5.2 не могут быть открыты в LibreOffice 5.3.
Chart
- Формула в линии тренда: Имя для Y (по умолчанию «f(x)») и имя для X (по умолчанию «x») могут быть заменены на имена, определённые пользователем.
Math
- Динамически изменяющий размер интеграл intd теперь позволяет задать нижний и верхний предел.
- Была добавлена новая команда «Evaluated At» в разделе «Скобки» окна «Элементы».
- Улучшения в импорте из MathML: импорт <mspace>, импорт эластичного знака интеграла из MathML
- Улучшения в экспорте в MathML: экспорт динамически изменяемого интеграла <intd> в MathML , экспорт греческих символов в MathML с корректным аттрибутом mathvariant.
Ядро / Общие
- Закрытие LibreOffice больше не закрывает активные UNO-соединения.
- Для отрисовки текста на всех платформах задействован движок HarfBuzz.
- Тип OpenType теперь поддерживается на всех платформах, возможности OpenType активированы для всех языков по умолчанию.
- Технология Graphite в версии для macOS теперь поддерживается так же хорошо, как и в версиях для GNU/Linux и Windows.
- Улучшено выравнивание Kashida для арабского письма.
- Улучшено вертикальное расположение текста для восточноазиатских систем письменности (CJK) для использования движка HarfBuzz вместо решения home grown.
- Весь текст теперь отрисовывается через HarfBuzz и нет никакой разницы между простыми и сложными системами письменности.
- Исправлено много специфичных для Windows и macOS ошибок в движке отрисовки текста.
- Улучшен интерлиньяж для всех платформ.
- Добавлена возможность настроить вертикальный текстовый блок «слева направо», необходимый для традиционного монгольского письма и манчу.
- Были изменены цветовые палитры: удалены палитры gallery, web, cmyk и scribus; добавлены палитры breeze, tonal, freecolour-hlc; переработаны палитры Tango, html, standard.
- Встроенная библиотека libxmlsec обновлена до версии 1.2.23, включая реализацию «OOXML Relationships Transform Algorithm».
- Добавлена поддержка импорта и экспорта для сигнатур PDF.
- Добавлена поддержка подписи PAdES в файлах PDF.
- Добавлена поддержка подписи XAdES в файлах ODF.
- Добавлен безопасный режим, временно запускающий LibreOffice с чистым профилем пользователя и помогающий восстановить испорченную (по любым причинам) конфигурацию.
- LibreOffice теперь поддерживает следующие зарегистрированные схемы Office URI:
ms-word:,
ms-powerpoint:,
ms-excel:,
ms-visio:,
ms-access:. Также добавлена новая специфичная для LibreOffice схема —
vnd.libreoffice.command:. В настоящее время необязательный параметр папки для сохранения по умолчанию не используется. Обработчик схем регистрируется в ОС Windows при инсталляции. Схемы, специфичные для Microsoft, регистрируются, только если отмечены опции открытия соответствующих типов файлов Microsoft с помощью LibreOffice (commit). Это позволило улучшить интеграцию с MS SharePoint.
Справка
- Для лучшего соответствия внешнему виду целевой платформы текст в Справке теперь показывается с использованием того шрифта, установленного по умолчанию в каждой ОС, если это возможно (например, Segoe UI в Windows, Ubuntu в Ubuntu и Cantarell в Fedora).
Фильтры
Улучшения в фильтре OpenXML:
- Исправлена потеря значения ширины для скрытых / collapsed grouped столбцов после экспорта в формат XLSX или XLS.
- Альбомная ориентация теперь корректно сохраняется после экспорта в формат XLSX или XLS (совместимость c MS Excel).
- Скрытые и пустые строки остаются скрытыми после экспорта в формат XLSX или XLS.
- Группированные столбцы и строки корректно сохраняются после экспорта в формат XLSX.
- При экспорте в формат XLSX теперь сохраняются ключи
XML_outlineLevelRowи
XML_outlineLevelCol(совместимость c Office365).
- Исправлена ширина столбцов в MS Excel для OS X после экспорта в формат XLSX и XLS.
- Исправлена точность ширины столбца в соответствии со спецификацией MS.
- Исправление для определенного пользователем ручного форматирования, которое не применялось в процессе импорта документов из формата XLSX.
- Исправлен экспорт цветных пустых ячеек в формат XLSX и XLS.
- Исправлена проблема совместимости с Excel 2007 после экспорта в формат XLSX.
- Исправлен медленный импорт сгруппированных сводных таблиц из формата XLSX.
- Формат дроби принимает аргумент «0» в дополнение к «#» и «?».
- Может быть импортирован расширенный LCID. Расширенный LCID используется для экспорта календаря и местных чисел.
Другое:
- PDF-файл теперь может быть вставлен в документ как изображение.
- Добавлена поддержка современного метода шифрования файлов Microsoft Office «RC4 CryptoAPI Encryption».
- Форматы sdc, sda и sdw могут быть снова импортированы при помощи libstaroffice. В настоящее время этот фильтр переписан с нуля и находится на ранней стадии разработки.
Графический интерфейс
- Сочетания клавиш теперь отображаются в контекстных меню. Это можно настроить в диалоге «Сервис → Параметры → Вид → Меню».
- Упрощён диалог восстановления документа.
- Переработан диалог «Управление расширениями»: удалены различные кнопки из записей для совместимости со стандартными виджетами, также в процессе были исправлены различные ошибки.
- В диалоге «Область» были переработаны вкладки «Цвета», «Градиенты», «Штриховка» и «Текстура», а также добавлена вкладка «Паттерны».
- Добавлен новый набор паттернов.
- Пункт «Открыть шаблон» добавлен в выпадающее меню кнопки «Открыть».
- На Боковую панель в Writer добавлен новый раздел «Страница», состоящий из четырёх секций: «Формат страницы», «Стиль страницы», «Верхний колонтитул» и «Нижний колонтитул».
- Добавлена функциональность «Импорт текстуры» в секцию «Область» раздела «Свойства» Боковой панели.
- Добавлена опция «Отображать внешний вид стиля» в нижней части раздела «Стили» и форматирование Боковой панели.
- Добавлена секция «Воспроизведение медиа» на Боковую панель в Impress.
- Новый элемент меню «Справка → Руководства пользователя…» — прямая ссылка на руководства пользователя и прочую документацию.
- Новый элемент меню «Справка → Получить помощь онлайн…» — прямая ссылка на форумы поддержки пользователей и базы знаний.
- Диалог «Выбор темы» был исправлен: поле поиска и кнопки категорий снова работают. LibreOffice теперь можно раскрасить, используя диалог «Сервис → Параметры → LibreOffice → Персонализация → Выбрать тему».
- Диалог «Настройка» стал более удобным и дружелюбным к пользователю, так как некоторые важные кнопки были вынесены в диалог из выпадающих меню.
LibreOffice Online
- Этот выпуск представляет также первый релиз исходного кода LibreOffice Online, который обеспечивает базовое совместное редактирование документов в браузере путём многократного использования ядра LibreOffice. Рендеринг должен быть отличным и совпадать с LibreOffice. Однако это принципиально серверное приложение.
- Доступен Docker-образ LibreOffice Online.
Вы можете получить последний образ docker из Docker Hub или скачать его, используя следующие команды:
Известные проблемы: Этот образ docker не работает в Ubuntu 14.04 LTS, потому что ядро Linux в Ubuntu 14.04 LTS собрано без опции
$ docker pull libreoffice/online $ docker run -t -d -p 127.0.0.1:9980:9980 -e "domain=<your-dot-escaped-domain>" --cap-add MKNOD libreoffice/online
CONFIG_AUFS_XATTR=y, отсутствие которой ведёт к неработоспособности хранилища aufs в docker. (
)
Локализация
- Ударения в именах функций в Calc в испанском языке (DÍA(), MÁX()) были удалены для совместимости с другими реализациями электронных таблиц.
- Начата работа по локализации имён функций в Calc на русский язык.
- Доступны для атрибутов текста:
- Силезийский [szl-PL];
- Венгерский Рова [hu-Hung-HU].
- Файлы автозамены для европейского португальского языка были синхронизированы с файлами бразильского португальского: добавлено 1936 записей автозамены, 11 новых двухбуквенных сокращений и 1726 новых аббревиатур.
- Обновлён список для хорватского языка: добавлено 66 новых аббревиатур.
Scripting: Python и Basic
- Обновлена библиотека Access2Base до версии 1.6.0.
Шрифты
- В состав дистрибутива LibreOffice был добавлен шрифт Emoji One для поддержки эмодзи.
Интеграция с операционными системами
- Установщик для Windows (MSI) теперь поддерживает функцию «Restart Manager» (менеджер перезапуска), доступную для Windows Vista и более поздних. Это позволяет автоматически закрывать и перезапускать после инсталляции процессы, блокирующие файлы, которые инсталлятор должен заменить. Ранее выводился только список этих процессов, и пользователю необходимо было самостоятельно вручную закрыть и перезапустить их. Если указанные процессы не закрыть, после инсталляции потребуется перезапуск системы.
Экспериментальные возможности
Панели инструментов:
- Добавлены четыре режима панелей инструментов и переключатель для них, доступный из меню «Вид → Разметка панели».
- Добавлена реализация фреймворка Extended Toolbar.
- Добавлена реализация трёх разных макетов в Extended Toolbar.
- В Impress добавлена однострочная панель инструментов «Стандартная (Однострочная)», содержащая наиболее часто используемые функции.
Боковая панель:
- В Writer на Боковую панель был добавлен раздел «Управление изменениями».
- Добавлена секция «Фигуры» на Боковую панель в Draw.
Иное:
- Добавлено выпадающее меню для вставки эмодзи.
Удалённые или отмеченные устаревшими возможности
- Тема значков «Human» была удалена.
- Поддержка bitmap-only шрифтов в Windows была удалена .
- Поддержка шрифтов Type 1 была удалена.
- Мастер из меню «Файл → Мастер → Презентация» был удалён. Вместо этого при запуске Impress будет отображаться диалог «Выбор шаблона» со списком доступных шаблонов для создания презентации.
- Простые градиентные шаблоны «AbstractGreen», «AbstractRed» и «AbstractYellow» были удалены.
Также были произведены некоторые изменения в UNO API и исправлено множество ошибок.
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