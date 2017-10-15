Rust is a systems programming language that runs blazingly fast, prevents segfaults, and guarantees thread safety.

Покажи мне где тут написано «разрабатывается как замена языка С». Нету? Вот и заткнись тогда. Ничего против раста не имею, пишу на нём, буду рад если он похоронит С(++), но он не ставит это себе первостепенной целью - и правильно делает. А последнее предложение - толстота и провокация.