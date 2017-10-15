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НовостиРазработка

Rust 1.21

 


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Вышел релиз языка системного программирования Rust.

Итак, новшества:

  • Теперь можно использовать статические ссылки для литералов (для размещения значений в статичной памяти (куче), вместо слотов стека);
  • Перед блоком «<>» теперь можно вставлять разделитель "::": 
        my_macro!(Vec‹i32›::new); // Так нужно было писать раньше.
    my_macro!(Vec::‹i32›::new); // Раньше этот код считался некорректным.
  • Библиотека jemmaloc обновлена;
  • LLVM теперь может запускаться параллельно с трансляцией при компиляции с несколькими юнитами("-Ccodegen-units=N") генератора кода, изменение позволило сильно сократить потребление памяти во время сборки;
  • Стабилизированы API std::mem::discriminant, needs_drop и итератор for_each;
  • Добавлено много новой документации;
  • Можно установить RLS (Rust Language Server, серверный модуль для IDE с поддержкой протокола LSP) при помощи команды rustup (rustup component add rls-preview);
  • В cargo (пакетный менеджер для Rust) появилась возможность установка нескольких пакетов одновременно.

>>> Подробности



Проверено: jollheef ()

Язык разрабатывается корпорацией Mozilla как замена языку C в области системного программирования.

Толсто. Он разрабатывается не для этого, во всяком случае так себя не позиционирует.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от meequz

Rust is a systems programming language that runs blazingly fast, prevents segfaults, and guarantees thread safety.

Покажи мне где тут написано «разрабатывается как замена языка С». Нету? Вот и заткнись тогда. Ничего против раста не имею, пишу на нём, буду рад если он похоронит С(++), но он не ставит это себе первостепенной целью - и правильно делает. А последнее предложение - толстота и провокация.

anonymous ()

Запостил новость и забанили :) Не первый раз уже такое вижу, интересно что он натворил что его банят как только новость напишет.

pftBest ★★★ ()
Перед блоком «<>» теперь можно вставлять разделитель "::":
    my_macro!(Vec‹i32›::new); // Так нужно было писать раньше.
    my_macro!(Vec::‹i32›::new); // Раньше этот код считался некорректным.

у меня было наоборот) в чем разница?

MyTrooName ★★★★★ ()
Последнее исправление: MyTrooName (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от FilosofeM

И скоро похоронит С++

Похоронит он только firefox. После начала разговоров про servo и rust доля лисы с четверти рынка упала до четырёх процентов. А вот C++ пока не чешется.

anonymous ()
Разработка