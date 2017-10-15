Вышел релиз языка системного программирования Rust.
Итак, новшества:
- Теперь можно использовать статические ссылки для литералов (для размещения значений в статичной памяти (куче), вместо слотов стека);
- Перед блоком «<>» теперь можно вставлять разделитель "::":
my_macro!(Vec‹i32›::new); // Так нужно было писать раньше. my_macro!(Vec::‹i32›::new); // Раньше этот код считался некорректным.
- Библиотека jemmaloc обновлена;
- LLVM теперь может запускаться параллельно с трансляцией при компиляции с несколькими юнитами("-Ccodegen-units=N") генератора кода, изменение позволило сильно сократить потребление памяти во время сборки;
- Стабилизированы API std::mem::discriminant, needs_drop и итератор for_each;
- Добавлено много новой документации;
- Можно установить RLS (Rust Language Server, серверный модуль для IDE с поддержкой протокола LSP) при помощи команды rustup (rustup component add rls-preview);
- В cargo (пакетный менеджер для Rust) появилась возможность установка нескольких пакетов одновременно.
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