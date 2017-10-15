Релиз Linux 4.13.7, закрывающий критическую уязвимость CVE-2017-5123

Спустя 2 всего дня после релиза 4.13.6 вышел релиз Linux 4.13.7 включающий всего три коммита, один из которых закрывает критическую уязвимость CVE-2017-5123, введённую в мае этого года. В переписанном системном вызове waitid() была пропущена проверка адреса аргумента, в результате чего становилось возможным переписать память ядра и, потенциально, повысить привилегии.