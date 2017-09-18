Состоялся релиз Nuklear+ - библиотеки-обёртки для GUI Nuklear

Nuklear+ (читается как «Nuklear cross», значит «кроссплатформенный Nuklear») — это надстройка над GUI библиотекой Nuklear, которая позволяет абстрагироваться от драйвера вывода и взаимодействия с операционной системой. Нужно написать один простой код, а он потом уже сможет скомпилироваться под все поддерживаемые платформы:
- SDL: OpenGL 3, OpenGL 2, OpenGL ES 2.0, Emscripten
- GLFW: OpenGL 3, OpenGL 2, Emscripten
- X11: OpenGL 3, OpenGL 2, чистый Х11 без OpenGL
- GDI+
На хабрахабре есть статья про использование Nuklear+. Она же доступна на английском. Пример игры, написанной на Nuklear+ и портированной через Emscripten, можно увидеть тут. Так же имеется веб демо возможностей самого Nuklear.