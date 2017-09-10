Публичное тестирование: воспроизводима ли сборка Tails?

Разработчики анонимного LiveCD Tails уже давно пытаются сделать доказуемым утверждение, что официальные бинарные ISO-образы действительно являются продуктом сборки исходных текстов соответствующей версии Tails, а не отличающейся версии (например, с закладками). И, кажется, у них получилось.

Идея доказательства — воспроизводимость сборки. Т.е. повторный запуск процедуры сборки (в т.ч. другим человеком на другом компьютере) должен дать на выходе побайтно совпадающий результат. Априори это не так — например, сборочная система может записывать дату сборки, или явно вызывать random() по самым разным причинам, или просто обрабатывать в каком попало (т.е. невоспроизводимом) порядке файлы из одного каталога, или вытворять другие действия с непредсказуемым, но неважным для функционирования конечного продукта, результатом. Все такие неопределенности, кажется, устранены.

Кажется — поскольку пока все проверки заведомо проходят только на компьютерах разработчиков. Внешнего подтверждения нет, просто поскольку никто «посторонний» на момент публикации первоисточника не пытался собрать Tails у себя и сравнить полученный образ с официальным. Собственно, сейчас разработчики просят сообщество провести самостоятельную тестовую сборку и сравнение, а также сообщить им о результатах.

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